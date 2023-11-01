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تعرف على الخريطة الصنفية لمحصول الفول

11/1/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) تستهدف وزارة الزراع واستصلاح الاراضى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدى، وذلك من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأيضا زراعته فى الأراضى الجديدة.



وفى التقرير التالى نتعرف على الخريطة الصنفية لمحصول الفول البلدى:



1- سخا 1:

يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البنى والصدأ، مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي . نباتاته قوية النمو متوسطة التفريع، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم يتراوح وزن الــ 100 بذرة بين 85 - 90 جرام .



2- جيزة 716:

صنف مستنبط بالتهجين - يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ ، مبكر النضج بحوالي 15 يوماً عن الأصناف الأخري ، ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي ، وتجود زراعته في محافظة الدقهلية وبعض محافظات وسط وجنوب الدلتا - غزير التفريع ، ومقاوم للرقاد يبدأ في الازهار بعد 50 - 55 يوماً من الزراعة ، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم ، يتراوح وزن الـ 100 بذرة من 80 - 85 جرام .



3- جيزة 843:

صنف مستنبط بالتهجين، يتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، يتفوق علي الأصناف الأخري في الأراضي الموبوءة بالهالوك بحوالي 55 -60 %، ويتساوي في الإنتاجية مع أصناف الوجه البحري الموصي بزراعتها في الأراضي الخالية من الهالوك، وتجود زراعته في محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي ولا ينصح بزراعته بمنطقة النوبارية، نباتاته قوية - متوسطة التفريع ، ويبدأ في الإزهار بعد 45 -50 يوما من الزراعة ، البذور الناضجة لونها بني فاتح- ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم - ويتراوح وزن الــ 100 بذرة 60 -65 جرام .



4- مصر 1:

صنف مستنبط حديثاً بالتهجين، مقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، ويمكن زراعة هذا الصنف في محافظات جنوب الدلتا بالاضافة إلى مصر الوسطي والعليا . نباتاته قوية ، متوسطة التفريع ، مقاومة للرقاد ويبدأ في الإزهار بعد 55 - 60 يوماً من الزراعة البذور الناضجة متوسطة الحجم لونها بني فاتح - ذات سره سوداء .



5- نوبارية 1:

صنف جديد مستنبط حديثاً بالانتخاب الفردي من الصنف جيزة بلانكا - مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ ، تجود زراعته في الأراضي الجديدة خاصة الجيرية بمنطقة النوبارية والبستان ، النباتات متوسطة الطول - غزيرة التفريع ، القرون طويلة شمعية محززة عند النضج ، البذور كبيرة الحجم - لون القصرة بني فاتح مشوب بخضرة - ذات سرة بيضاء يبدأ في الإزهار بعد 70 - 75 يوماً من الزراعة ، ويتراوح وزن الـ 100 بذرة من 100 - 110 جرام.












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