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هل الودائع البنكية من قبيل القروض؟ مفتى الجمهورية يجيب

11/1/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) كنت أريد أن أضع مالي في وديعة بنكية، فأخبرني أحد أصدقائي بأن العلاقة بين البنك والمودع تشبه عقد القرض، وأن العائد الناتج عن ذلك ربا فنرجو منكم بيان ذلك، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام،
مفتى الجمهورية ، وجاء الرد كالآتى:



الودائع البنكية تكون على صور متنوعة: فمنها ما هو حساب جارٍ، ومنها ما هو حساب توفير، ومنها ما هو حساب ائتمان، ونحو ذلك من مسميات تستجد في العرف المصرفي، ولذلك فإن البحثَ فيها منصَبٌّ على حُكمِ المالِ أو النقودِ التي يقوم صاحبها بإيداعها لدى البنك، ويتعاقَدُ عليها، وليس في الحِسابِ أو القائمةِ التي تُقيَّدُ فيها المعاملاتُ بين الطَّرَفينِ.



وهي في جملتها: عقودٌ يخول البنك ملكيتها والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه وغرضه، مع التزامه بردِّها للمودع طبقًا لشروط العقد؛ كما هو مفاد المادة (301) من قانون التجارة، وما نصت عليه محكمة النقض في الطعن رقم (4298 لسنة 86 ق، جلسة 15/ 3/ 2017م)، ولذا اعتبر القانون المدني المصري هذه العقود في مادته رقم (726) أنها من قبيل "القرض" وأسماها "الوديعة الناقصة أو الشاذة"، ورتَّب على ذلك انتقال ملكية هذه المبالغ المالية إلى البنك مع الالتزام بردِّ مثلها عند طلبه، مع سريان فائدة قانونية على ذلك.



وهذه النقطة هي مثار تجاذب الآراء الفقهية في تصوير هذه العلاقة؛ طبقًا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون، أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في تصويرها ينبني عليه الاختلاف في تكييفها.



والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.



-فهذه العقود تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.



ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.



وبالنظر لهذا الواقع نجد أنه تَرِد إشكالات كثيرة على اعتبار النقود المودعة في هذه الحسابات من قبيل "القرض" بمعناه الشرعي تُخْرجه عن طبيعته وأحكامه المقررة لدى الفقهاء من كونه وسيلةَ دفعٍ وأداةَ وفاءٍ:



فمن المعلوم أنه بمجرد إيداع العميل نقوده في حسابه البنكي تخرج هذه النقود من مِلكه إلى مِلك البنك وتصبح في ضمانه، بمعنى أنه لا يمكن للعميل رهن أو ضمان أو هبة هذه النقود حال كونها مودعة في الحساب، أو شراء سلعة بضمانها كثمنٍ مؤجلٍ، حتى وإن أمكن ذلك فيكون على صورة عقود ومعاملات أخرى تجريها البنوك بحسب الأغراض والمجالات التي يقصدها العميل؛ كفَتحِ الاعتمادِ المستَنَدي، وخطاب الضمان، وإصدارِ البطاقةِ الائتمانيَّةِ، أو كفالةِ جِهةٍ أُخرى من قِبَلِ ذلك العميل، أو إصدار الشيكات وصرفها.. ونحو ذلك من عقودٍ تجدُّ وصورٍ تُستحدَثُ بحسب ما تمليه ضرورة العمل المصرفي وتتطلبه تطوراته.



-كما أن تكييفها على أنها "قرض" بمعناه الشرعي يرد عليه إشكالٌ ثانٍ باعتبار أن النقود المودعة في الحساب ليست هي عين النقود المضمونة في ذمة البنك؛ فإذا ما سحب صاحب الحساب جزءًا من نقوده المودعة في حسابه مثلًا؛ فبمَ يُكيَّف هذا الجزء المسحوب: هل يعتبر استرجاعًا للمال الذي أقرضه للبنك أو هو قرضٌ جديد أخذه من البنك يرتب عقدًا آخر؟



-كذلك يرد على تكييفها "قرضًا" أنه في حال إيداع صاحب الحساب مالًا جديدًا، فهل تعتبر هذه النقود قرضًا جديدًا أو ملحقة بعقد القرض الأول؟



ومثل ذلك يقال فيما إذا أودع شخصٌ آخر مبلغًا في حساب المودع، فهل يمكن اعتباره قرضًا في حال عدم علم صاحب الحساب؟ وهل يُعَدُّ قرضًا للبنك، أو يعتبر البنك هنا أداة للوفاء به فقط؟



وكيف تحل مشكلة الحساب بين المودعين التي تتداخل أموالهم في توقيتات متفاوتة لا تتفق مع توقيتات بدء وتصفية العمليات التي يجريها البنك بشأن هذه الأموال؟



في ضوء أن بعض الودائع تدخل في رأس مال البنك العامل بعد أن تكون العمليات قد بدأت، وكذلك تخرج منه قبل أن تنتهي، وهذا الإشكال متصور في كلِّ عملية إيداع أو سحب.



ممَّا يدلُّ على أنَّ هذه البنوك في أصل نشأتها لم تضع في قاموسها العملي قضية "الاقتراض أو الإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث، وإن شاع في تسمية بعض معاملاتها الماليَّة بالقرض؛ لأن المقصود الشرعي من القرض هو الإشفاق والإرفاق في إعانةِ الناس على قضاءِ حاجاتهم وتفريجِ كُرباتهم؛ ولذلك فإنَّ الآيات التي وردَ بها معنى القرض في القرآن الكريم تدل على القرض الحسن الذي يُحسنُ به الموسِر إلى المعسِر؛ ابتداءً (من إعطائه المالَ لسد فاقته)، وانتهاءً (بإنظاره حالَ عُسْرَتِهِ)؛ كما دلَّ عليه قولُ الله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]، مع قوله سبحانه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].



وذلك لأنَّ "الإعسار علة الإنظار"؛ كما قال الإمام النَّسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 429، ط. دار الكلم الطيب).



قال الإمام أبو الوليد ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 21، ط. دار الحديث): [ولا خلافَ بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقرَّه الإسلام.. وأنَّ الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس] اهـ.



وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (2/ 38): [القرض ليس مقصود التجارة؛ بل الإرفاق] اهـ.



وقال العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في "بحوث في الرِّبَا" (ص: 35، ط. دار الفكر العربي): [القرض الحسن كيفما كانت صورتُه وبواعثُه ودواعيهِ: هو من قبيل الصَّدقةِ.. والصَّدقةُ تنبعُ مِن الرغبة في النفع العام] اهـ.



من هنا جاءت حُرمَة المعاوضة القائمة على النفع في طبيعة هذا الإقراض، خاصَّةً إذا كانت مشروطةً فيه؛ لأنه يخالف مقصودَه، ويكرُّ على مرادِهِ بالفساد؛ لما تقرر أن "كلَّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو رِبًا"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجيم (ص: 226، ط. دار الكتب العلمية).



وتحريم النفع في قرض الإرفاق، لا يستلزم تحريمه في العقود بإطلاق، فالقرض تبرعٌ يُراد به الإحسان والإبرار، بخلاف المعاملات البنكيَّة التي غرضها الربح والاستثمار، فالأولى من قبيل المسامحة، والثانية من قبيل العِوَض والمشاححة، وما به الشُّحُّ ليس قرضًا، وما فيه البرُّ ليس عوضًا.



فإن قيلَ: إنَّ لفظ "القرض" هو الشائع في المعاملات المالية التي يجريها البنك، حتى من العاملين فيه الذين لم يعتنوا بهذه التفرقة بين اللفظتين، مما يدل على قَرضيَّة هذه المعاملات.



قلنـــا: إنَّ هذا الشيوع في لفظ القرضِ ومبناه، لا يقلب حقيقته ولا يُغيِّر معناه، ومن ثمَّ فلا يؤثر في الأحكام الشرعية المتعلقة به؛ فلا يحكم على هذه المعاملات بأنها من قبيل القرض المُحرَّم لمجرد الإطلاق اللفظي عليها؛ لأنَّ الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع الموجود، ومدار العقُود على القُصود، والعبرة فيها بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها؛ كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 273، ط. دار الكتب العلمية).



وقد فطن إلى ذلك المقنن المصري في التشريعات اللاحقة؛ فأطلقوا على هذا النوع من المعاملات البنكية "تمويلًا"، فمنذ صدور قانون البنوك رقم (88) لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية رقم (101) لسنة 2004م، اصطُلِحَ على تسميتهِ بعقود التمويل، وجعلوه عقدَ معاوضةٍ لا عقدَ تبرع؛ فتطابقَ بذلك الاسم والمُسمَّى، وتوافقَ المبنى مع المعنى.



والقانون وإن وردَ في بعض موادِّه تسمية عمليات التمويل بالقرض، إلَّا أنه عنى بها الأعمال التعاقدية الخاضعة للأعراف التجارية؛ فقد نصَّت محكمة النقض على أنَّ قرض المصارف (التمويل) يُعدُّ عملًا تجاريًّا بالنسبة للمصرِف وللمقترض (المتموِّل)، مهما كان الغرض الذي خُصِّصَ له القرض، وهي بذلك خارجة عن نطاق العمل الحر المنصوص عليه في المادة رقم (232) من القانون المدني، وخاضعة لقواعد العرف التجاري والعادات التجارية. (طعن رقم 13833 لسنة 81 ق، جلسة 18/ 11/ 2015م).



وبذلك، فإننا نجد أن كلَّ عقد من العقود المسماة بمفرده لا يصلح لتكييف هذه الحسابات البنكية وفقًا لواقعها الذي جرى عليه العرف المصرفي، كما أن تخريج الحكم على الحساب البنكي وفقًا لهذه العقود مجتمعة أمرٌ لا يستقيم كذلك؛ بسبب أوجه الاختلاف بينها وبين الحساب البنكي بصوره المتنوعة؛ فضلًا عن عدم التسليم بتنزيل الأحكام الشرعية الخاصة بكلِّ عقدٍ على واقع هذا العقد جملةً أو تفصيلًا.



وذلك كله راجع إلى أن هذه الفوارق تقف حائلًا دون تصوير وتكييف الحسابات البنكية وفقًا له، فما صَدَقَ على عدم إمكانية التكييف في حالة كلِّ عقدٍ بصورة مستقلة يَصْدُق على عدم إمكانية التكييف بالنظر إلى العقود المسمَّاة مجتمعة، وهذا يرجِّح معاملة الحسابات البنكية معاملة جديدة وفق واقعها وعرفها المصرفي باعتبارها عقدًا مستقلًّا.



وبناءً على ما سبق: فما تمارسه البنوك من عملياتٍ مصرفية يُعدُّ عملًا تجاريًّا محضًا -بحكم القانون- تتغيَّا من خلاله الربح والتكسُّب، ولم تضع البنوك في قاموسها العملي قضية "الاقتراض والإقراض"، بمعناهما الفقهي الموروث الذي يقصد به الإشفاق والإرفاق، ورفع الضِّيق، حتى وإن شاع في تسمية بعض معاملاتها الماليَّة بالقرض؛ لأن الأحكام إنَّما تناط بحقيقة الواقع، وأنَّ العبرة في العقود بمسمياتها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها.












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