نائبة الرئيس الأمريكي تزور لندن لبحث الصراع فى غزة والحرب الروسية

MENAFN - Youm7) تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع فى غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.



وذكر البيت الأبيض -في بيان على موقعه الإلكتروني- أنه خلال رحلة هاريس إلى لندن ستعمل أيضا على تعزيز عمل الإدارة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.



وأشار البيان إلى أن هاريس ستلقي كلمة في لندن، يوم الأربعاء، توضح رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرؤية.



وستواصل هاريس الخميس الدفاع عن هذا النهج وستشارك في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث ستوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الذكاء الاصطناعي.