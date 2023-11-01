نائبة الرئيس الأمريكي تزور لندن لبحث الصراع فى غزة والحرب الروسية

(MENAFN
- Youm7) تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة للقاء رئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وزعماء آخرين لمواصلة المباحثات الوثيقة بشأن الصراع فى غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكر البيت الأبيض -في بيان على موقعه الإلكتروني- أنه خلال رحلة هاريس إلى لندن ستعمل أيضا على تعزيز عمل الإدارة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وأشار البيان إلى أن هاريس ستلقي كلمة في لندن، يوم الأربعاء، توضح رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرؤية.
وستواصل هاريس الخميس الدفاع عن هذا النهج وستشارك في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث ستوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الذكاء الاصطناعي.
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