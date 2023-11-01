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وزارة الخارجية فى نيبال: جوتيريش شدد على أهمية السلام فى بلادنا

11/1/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الشئون الخارجية النيبالية، الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد -خلال زيارته الرسمية لنيبال التي استغرقت أربعة أيام- أهمية العلاقات الثقافية والتاريخية بين الأمم المتحدة ونيبال.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية النيبالية -فى بيان الأربعاء- أن جوتيريش أجرى، خلال زيارته التي اختتمت أمس، مباحثات على مستوى رفيع، وألقى كلمة أمام أعضاء جلسة مشتركة للبرلمان النيبالي، سلط خلالها الضوء على أهمية عملية السلام في نيبال من أجل الشفاء من جروح الحرب هناك، وذلك من خلال تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك لأنه يساعد على تحقيق السلام للمجتمعات النيبالية التى عانت كثيراً من الظلم.

من ناحية أخرى، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى ظاهرة التغير المناخي، حيث دعا دول العالم إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، وحذر من احتمال حدوث كارثة مناخية إذا لم يحدث ذلك.

ولفت البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عقد كذلك اجتماعات مع شخصيات بارزة في نيبال، من بينها الرئيس رام تشاندرا بوديل ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال براتشاندا ورئيس البرلمان ديفراج غيميرى، بالإضافة إلى زعماء أحزاب سياسية ووزراء وشخصيات مهمة أخرى.








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