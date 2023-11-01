رئيس إسرائيل: نخوض حربًا لم نشهد مثلها من قبل

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، إن إسرائيل تخوض حربًا لم تشهد مثلها من قبل، منذ بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف هرتسوغ، في خطاب إلى الشعب الإسرائيلي أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية: "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب".

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه في آخر 24 ساعة إلى 16، وذلك بعد مقتل جندي بقذيفة هاون على الحدود مع القطاع، في الوقت الذي يحذر فيه قادة جيش الاحتلال من "الخسائر الفادحة" التي تدفعها قوات الجيش في حربها ضد حركة "حماس".



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) " خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع عناصر حماس في قطاع غزة هي ضربة قاسية ومؤلمة".



لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب ضد المقاومة الفلسطينية رغم سقوط القتلى في صفوف الجيش وقال: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة، ولكن لدينا أيضًا خسائر مؤلمة".

