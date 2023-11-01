Thursday, 02 November 2023 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس إسرائيل: نخوض حربًا لم نشهد مثلها من قبل

11/1/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، إن إسرائيل تخوض حربًا لم تشهد مثلها من قبل، منذ بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف هرتسوغ، في خطاب إلى الشعب الإسرائيلي أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية: "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب".

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه في آخر 24 ساعة إلى 16، وذلك بعد مقتل جندي بقذيفة هاون على الحدود مع القطاع، في الوقت الذي يحذر فيه قادة جيش الاحتلال من "الخسائر الفادحة" التي تدفعها قوات الجيش في حربها ضد حركة "حماس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) " خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع عناصر حماس في قطاع غزة هي ضربة قاسية ومؤلمة".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب ضد المقاومة الفلسطينية رغم سقوط القتلى في صفوف الجيش وقال: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة، ولكن لدينا أيضًا خسائر مؤلمة".







MENAFN01112023000132011024ID1107355766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث