زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تيمور الواقعة شرق إندونيسيا

MENAFN - Youm7) أعلن المرصد الأمريكي للزلازل تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.

وقال المرصد إن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كلم.

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إن "قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات".

وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، وتيمور جزيرة مقسمة بين شطر غربي يعتبر جزءا من الأراضي الإندونيسية، وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلة ذات سيادة.

ولم ترد في الحال أي أنباء عن سقوط ضحايا. كما أدى الزلزال لسقوط بعض الحطام في عدد من المباني بالمدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة

بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وفي نوفمبر من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة

مقاطعة جاوة الغربية

المكتظة بالسكان في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد، مما أسفر عن مقتل 602 شخصين.