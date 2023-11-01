الجيش الأمريكى يفجّر صاروخه الباليستي مينيتمان 3 بسبب خلل فيه بعد الإطلاق

(MENAFN
- Youm7) أقدم الجيش الأمريكي على تفجير صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3" خلال عملية اختبار إطلاق له، وذلك إثر ملاحظة خلل فيه بعد أن تم الإطلاق التجريبي.
ونقلت وكالة رويترز أن القوات الجوية الأمريكية قامت بتفجير
الصاروخ الباليستي "مينيتمان 3"خلال عملية إطلاق تجريبية له، وذلك بعد ملاحظة وجود الخلل إثر الإطلاق.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تخطّط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات يوم 1 نوفمبر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي إنّه "سيتم غدا إطلاق تجريبي مخطّط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".
وبتاريخ 5 سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة ستجري الإطلاق المقرر لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيتمان 3" بدون رأس حربي، كما أبلغت واشنطن موسكو بذلك مسبقا.
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