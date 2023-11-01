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الجيش الأمريكى يفجّر صاروخه الباليستي مينيتمان 3 بسبب خلل فيه بعد الإطلاق

11/1/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) أقدم الجيش الأمريكي على تفجير صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3" خلال عملية اختبار إطلاق له، وذلك إثر ملاحظة خلل فيه بعد أن تم الإطلاق التجريبي.

ونقلت وكالة رويترز أن القوات الجوية الأمريكية قامت بتفجير
الصاروخ الباليستي "مينيتمان 3"خلال عملية إطلاق تجريبية له، وذلك بعد ملاحظة وجود الخلل إثر الإطلاق.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تخطّط لاختبار صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات يوم 1 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي إنّه "سيتم غدا إطلاق تجريبي مخطّط له سابقا لصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات بدون رأس قتالي".

وبتاريخ 5 سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة ستجري الإطلاق المقرر لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيتمان 3" بدون رأس حربي، كما أبلغت واشنطن موسكو بذلك مسبقا.







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