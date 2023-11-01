سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لبيراميدز فى دورى Nile

(MENAFN
- Youm7) يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.
ويأمل أيمن الرمادى فى زيادة التركيز بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط أمام طلائع الجيش فى الجولة الماضية بهدف نظيف، وحذر اللاعبين من خطورة لاعبى بيراميدز وخاصة فيستون مايلي ومصطفى فتحى ورمضان صبحي.
وطلب أيمن الرمادى من اللاعبين فرض رقابة لاصقة للثلاث لعدم استقبال أي هدف واللعب على استغلال المساحات وخطف هدف مستغلا السرعات التي يمتلكها النيجيري جون إيبوكا ومهارة محمد إبراهيم وأحمد القندوسي.
وبدأ أيمن الرمادى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش والتى تلقى فيها الخسارة الفريق من كرة عرضية فقد الفريق فيها الرقابة على مهاجم الطلائع ليسجل بسهولة.
يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات اخضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.
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