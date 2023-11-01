سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لبيراميدز فى دورى Nile

MENAFN - Youm7) يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

ويأمل أيمن الرمادى فى زيادة التركيز بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط أمام طلائع الجيش فى الجولة الماضية بهدف نظيف، وحذر اللاعبين من خطورة لاعبى بيراميدز وخاصة فيستون مايلي ومصطفى فتحى ورمضان صبحي.

وطلب أيمن الرمادى من اللاعبين فرض رقابة لاصقة للثلاث لعدم استقبال أي هدف واللعب على استغلال المساحات وخطف هدف مستغلا السرعات التي يمتلكها النيجيري جون إيبوكا ومهارة محمد إبراهيم وأحمد القندوسي.

وبدأ أيمن الرمادى فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش والتى تلقى فيها الخسارة الفريق من كرة عرضية فقد الفريق فيها الرقابة على مهاجم الطلائع ليسجل بسهولة.يحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات اخضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.