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الأهلى مع التأمين والزمالك مع هليوبوليس بدورى السلة

11/1/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية، لبطولة الدورى الممتاز لكرة
السلة
رجال والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، حيث أقيمت المرحلة الاولى من 25 إلى 27 أكتوبر.
ومن المقرر أن يلتقى اليوم سبورتنج مع الشمس، والأهلى مع مصر للتأمين فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتصالات مع
إيسترن كومبانى ، و الاتحاد السكندرى مع نادى القناة
فى المجموعة الثانية.

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الجيش مع الأولمبى، والزمالك مع هليوبوليس، وفى المجموعة الرابعة يلتقى الجزيرة مع الزهور، وسموحة مع الطيران .
وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين فى مملكة البحرين.








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