الأهلى مع التأمين والزمالك مع هليوبوليس بدورى السلة

(MENAFN
- Youm7) تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية، لبطولة الدورى الممتاز لكرة
السلة
رجال والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، حيث أقيمت المرحلة الاولى من 25 إلى 27 أكتوبر.
ومن المقرر أن يلتقى اليوم سبورتنج مع الشمس، والأهلى مع مصر للتأمين فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى الاتصالات مع
إيسترن كومبانى ، و الاتحاد السكندرى مع نادى القناة
فى المجموعة الثانية.
وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الجيش مع الأولمبى، والزمالك مع هليوبوليس، وفى المجموعة الرابعة يلتقى الجزيرة مع الزهور، وسموحة مع الطيران .
وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين فى مملكة البحرين.
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