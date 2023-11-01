الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى دورى Nile

MENAFN - Youm7) يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها أمام الداخلية وإهدار الفرص، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الماضية وإهدار الفريق لنقطتين في مشوار البطولة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الأول وعدم التفريط في أي نقطة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ولم يحقق الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال أى انتصار بالدورى سوى مرة واحدة، كانت على الاتحاد خلال 5 جولات، ولم يفز في آخر 3 مباريات بعد الخسارة أمام الأهلى ثم فاركو وتعادل مع الداخلية.

ويواصل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدورى بسبب الإصابة ويواصل محمد مخلوف تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة حتى يستعيد ظهوره فى الملاعب مجدداً.



وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويحتاج علاجاً لمدة أسبوعين وغاب عن صفوف الدراويش في مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل السلبى.



