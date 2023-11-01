الإسماعيلى يواصل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش فى دورى Nile

(MENAFN
- Youm7) يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.
ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها أمام الداخلية وإهدار الفرص، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى في الجولة الماضية وإهدار الفريق لنقطتين في مشوار البطولة.
وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة القتال على تجميع النقاط في الدور الأول وعدم التفريط في أي نقطة، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.
ولم يحقق الإسماعيلى بقيادة مدربه إيهاب جلال أى انتصار بالدورى سوى مرة واحدة، كانت على الاتحاد خلال 5 جولات، ولم يفز في آخر 3 مباريات بعد الخسارة أمام الأهلى ثم فاركو وتعادل مع الداخلية.
ويواصل محمد مخلوف لاعب الإسماعيلى الغياب عن فريقه فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدورى بسبب الإصابة ويواصل محمد مخلوف تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة حتى يستعيد ظهوره فى الملاعب مجدداً.
وأثبتت الأشعة إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويحتاج علاجاً لمدة أسبوعين وغاب عن صفوف الدراويش في مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري التى انتهت بالتعادل السلبى.
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