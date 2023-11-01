عمر عصر يواجه بطل الصين بربع نهائى بطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات ربع نهائى بطولة فرانكفورت الدولية التى تقام بألمانيا ،حيث يلتقى مع الصينى مالونج المصنف الثالث على العالم .
ويخوض عمر المباراة فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، فى لقاء يشهد قوة وإثارة، خاصة وأن اللاعب الصينى مصنف ثالث على العالم، وكان عمر عضر تأهل الى ربع نهائى البطولة بعد الفوز على
اللاعب السويدى كالبيرج المصنف الـ 17 عالميا .
يذكر أن عمرعصر قد توج مع دينا مشرف
بمنافسات الزوجى المختلط في بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس.
وانضم لاعب المنتخب المصرى إلى فريق اتحاد جدة ، بعد أن اتفق مع الفريق السعودى للمشاركة معهم الفترة القادمة.
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