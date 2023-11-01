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عمر عصر يواجه بطل الصين بربع نهائى بطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة

11/1/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات ربع نهائى بطولة فرانكفورت الدولية التى تقام بألمانيا ،حيث يلتقى مع الصينى مالونج المصنف الثالث على العالم .
ويخوض عمر المباراة فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، فى لقاء يشهد قوة وإثارة، خاصة وأن اللاعب الصينى مصنف ثالث على العالم، وكان عمر عضر تأهل الى ربع نهائى البطولة بعد الفوز على
اللاعب السويدى كالبيرج المصنف الـ 17 عالميا .

يذكر أن عمرعصر قد توج مع دينا مشرف
بمنافسات الزوجى المختلط في بطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس.

وانضم لاعب المنتخب المصرى إلى فريق اتحاد جدة ، بعد أن اتفق مع الفريق السعودى للمشاركة معهم الفترة القادمة.







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