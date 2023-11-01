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أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى تحسباً لغيابه أمام زد

11/1/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو
المدير
الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق تحسباً لغيابه أمام زد
فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر
مسابقة دورى Nile .



وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة إنبى الماضية، وأثبتت أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه فى جبيرة، ثم خضع لأشعة مقطعية جاءت مطمئنة، لأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب.



ويرغب الكولومبى أوسوريو فى تجهيز بديل شلبى بالشكل الأمثل، لعلمه أن غياب الأخير عن مباراة زد القادمة سيكون مؤثر لا سيما أنه أحد العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق الأبيض.



فى سياق مختلف رفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.












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