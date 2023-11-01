الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يناقشان تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا وتجارة الغاز الطبيعي المسال المتنامية بين الجانبين في ظل سعي مشترك لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وذكر بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء أن فرقة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنية بأمن الطاقة اجتمعت للمرة الحادية عشرة أمس الثلاثاء.
وتطرقت نقاشات الطرفين إلى "الخطوات الملموسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة خفض الطلب على الغاز بما في ذلك من خلال تدابير كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة".
كما بحث المجتمعون "كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي وفعال للعدوان الروسي في أوكرانيا واستخدام إمدادات الطاقة في أوروبا كسلاح (من قبل روسيا) من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتنويع الإمدادات وتوفير الطاقة".
وبحسب البيان المشترك "فقد نجح الاتحاد الأوروبي في خفض اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير بما في ذلك من خلال التخلص التدريجي من واردات الفحم وخفض واردات النفط بنسبة 90 بالمئة وخفض واردات الغاز من 155 مليار متر مكعب عام 2021 إلى نحو 80 مليار متر مكعب عام 2022 وإلى ما يقدر بنحو 40 إلى 45 مليار متر مكعب عام 2023".
وأضاف البيان أن "فرقة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أمن الطاقة تعتمد على التعاون طويل الأمد عبر الأطلسي وتعد أداة أساسية في تعاوننا عبر الأطلسي لضمان أمن الطاقة في أوروبا".
وشكل التقليل من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية أحد الأولويات الرئيسية للدول الأوروبية والولايات المتحدة منذ أن بدأت روسيا "عملية عسكرية" في أوكرانيا علما أن الولايات المتحدة اتهمت مرارا روسيا بأنها تستخدم الطاقة كسلاح. (النهاية)
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