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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يناقشان تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا

11/1/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا وتجارة الغاز الطبيعي المسال المتنامية بين الجانبين في ظل سعي مشترك لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وذكر بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء أن فرقة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعنية بأمن الطاقة اجتمعت للمرة الحادية عشرة أمس الثلاثاء.
وتطرقت نقاشات الطرفين إلى "الخطوات الملموسة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة خفض الطلب على الغاز بما في ذلك من خلال تدابير كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة".
كما بحث المجتمعون "كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي وفعال للعدوان الروسي في أوكرانيا واستخدام إمدادات الطاقة في أوروبا كسلاح (من قبل روسيا) من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتنويع الإمدادات وتوفير الطاقة".
وبحسب البيان المشترك "فقد نجح الاتحاد الأوروبي في خفض اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير بما في ذلك من خلال التخلص التدريجي من واردات الفحم وخفض واردات النفط بنسبة 90 بالمئة وخفض واردات الغاز من 155 مليار متر مكعب عام 2021 إلى نحو 80 مليار متر مكعب عام 2022 وإلى ما يقدر بنحو 40 إلى 45 مليار متر مكعب عام 2023".
وأضاف البيان أن "فرقة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أمن الطاقة تعتمد على التعاون طويل الأمد عبر الأطلسي وتعد أداة أساسية في تعاوننا عبر الأطلسي لضمان أمن الطاقة في أوروبا".
وشكل التقليل من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية أحد الأولويات الرئيسية للدول الأوروبية والولايات المتحدة منذ أن بدأت روسيا "عملية عسكرية" في أوكرانيا علما أن الولايات المتحدة اتهمت مرارا روسيا بأنها تستخدم الطاقة كسلاح. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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