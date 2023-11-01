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فرنسا تعلن خروج خمسة من مواطنيها العالقين في غزة عبر معبر رفح

11/1/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الاربعاء خروج خمسة من مواطنيها العالقين في قطاع غزة الى مصر عبر معبر رفح ضمن أول دفعة من المواطنين الأجانب الذين غادروا القطاع.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "تمكنت اليوم مجموعة أولى مكونة من خمسة مواطنين فرنسيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح حيث يتواجد بالموقع فريق من السفارة الفرنسية في مصر".
ورحبت الخارجية بهذه العملية معربة عن شكرها للسلطات المصرية على تسهيلها هذه المهمة.
واضافت ان فرنسا تواصل جهودها حتى يتسنى لجميع المواطنين والوكلاء وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة غزة بأسرع وقت ممكن مؤكدة انه تم تعبئة خدمات وزارة الخارجية بشكل كامل في هذا الصدد.
وكررت فرنسا دعوتها لحماية جميع السكان المدنيين في غزة. (النهاية)

م ع / ر ج



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