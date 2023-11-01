فرنسا تعلن خروج خمسة من مواطنيها العالقين في غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الاربعاء خروج خمسة من مواطنيها العالقين في قطاع غزة الى مصر عبر معبر رفح ضمن أول دفعة من المواطنين الأجانب الذين غادروا القطاع.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "تمكنت اليوم مجموعة أولى مكونة من خمسة مواطنين فرنسيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح حيث يتواجد بالموقع فريق من السفارة الفرنسية في مصر".
ورحبت الخارجية بهذه العملية معربة عن شكرها للسلطات المصرية على تسهيلها هذه المهمة.
واضافت ان فرنسا تواصل جهودها حتى يتسنى لجميع المواطنين والوكلاء وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة غزة بأسرع وقت ممكن مؤكدة انه تم تعبئة خدمات وزارة الخارجية بشكل كامل في هذا الصدد.
وكررت فرنسا دعوتها لحماية جميع السكان المدنيين في غزة. (النهاية)
م ع / ر ج
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