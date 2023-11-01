Thursday, 02 November 2023 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي يرحب بخروج الأجانب والجرحى من غزة

11/1/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 11 (كونا) -- أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ترحيبه بإجلاء عدد من مواطني دوله وغيرهم من الرعايا الأجانب والجرحى من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان له عن "الشكر لمصر على جهودها الإنسانية لتمكين الأشخاص والجرحى وغيرهم من مغادرة غزة بطريقة منظمة وللولايات المتحدة وقطر للتوسط في هذا الاتفاق الإنساني".
وأضاف "نحن من جانبنا في حالة حشد كامل ونقدم الدعم للتخفيف من المعاناة في غزة.
وتابع "ندعو إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف مؤقت لتلبية الاحتياجات العاجلة" مشددا على أن حماية المدنيين وتخفيف الوضع المتردي بشكل متزايد هي أولوية للاتحاد. (النهاية)

ن خ / ه س ص



MENAFN01112023000071011013ID1107355756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث