الاتحاد الأوروبي يرحب بخروج الأجانب والجرحى من غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 11 (كونا) -- أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ترحيبه بإجلاء عدد من مواطني دوله وغيرهم من الرعايا الأجانب والجرحى من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان له عن "الشكر لمصر على جهودها الإنسانية لتمكين الأشخاص والجرحى وغيرهم من مغادرة غزة بطريقة منظمة وللولايات المتحدة وقطر للتوسط في هذا الاتفاق الإنساني".
وأضاف "نحن من جانبنا في حالة حشد كامل ونقدم الدعم للتخفيف من المعاناة في غزة.
وتابع "ندعو إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف مؤقت لتلبية الاحتياجات العاجلة" مشددا على أن حماية المدنيين وتخفيف الوضع المتردي بشكل متزايد هي أولوية للاتحاد. (النهاية)
ن خ / ه س ص
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