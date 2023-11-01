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فرنسا تعرب عن بالغ القلق إزاء ضربات الاحتلال الاسرائيلي على مخيم جباليا

11/1/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الاربعاء عن بالغ القلق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون نتيجة الضربات التي نفذها الإحتلال الاسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة المحاصر.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن فرنسا تعرب عن تعاطفها مع ضحايا الضربات الاسرائيلية على المخيم والتي تسببت بسقوط عدد كبير من المدنيين".
وذكرت الخارجية بأن حماية السكان المدنيين يشكل التزاما بموجب القانون الدولي وهو ملزم للجميع.
وكررت فرنسا في البيان دعوتها إلى "هدنة إنسانية فورية" حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى من يحتاجون إليها بطريقة مستدامة وآمنة وكافية. (النهاية)

م ع / ر ج



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