فرنسا تعرب عن بالغ القلق إزاء ضربات الاحتلال الاسرائيلي على مخيم جباليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 11 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الاربعاء عن بالغ القلق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون نتيجة الضربات التي نفذها الإحتلال الاسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة المحاصر.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "إن فرنسا تعرب عن تعاطفها مع ضحايا الضربات الاسرائيلية على المخيم والتي تسببت بسقوط عدد كبير من المدنيين".
وذكرت الخارجية بأن حماية السكان المدنيين يشكل التزاما بموجب القانون الدولي وهو ملزم للجميع.
وكررت فرنسا في البيان دعوتها إلى "هدنة إنسانية فورية" حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى من يحتاجون إليها بطريقة مستدامة وآمنة وكافية. (النهاية)
م ع / ر ج
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