وزير الخارجية الأمريكي: دور حاسم للاتحاد الإفريقي إقليميا وعالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 1 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن الحوار الرفيع المستوى التاسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يعكس "الدور الحاسم" الإقليمي والعالمي للاتحاد الذي يضم 55 دولة في قارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال بلينكن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قبيل بدء الحوار المنعقد اليوم وغدا في واشنطن.
وعبر بلينكن عن اعتقاده بأن انعقاد الحوار للسنة التاسعة "يعكس الشراكة الحيوية والوثيقة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وأضاف أنه يعكس أيضا "الدور الحاسم الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن في جميع أنحاء العالم والذي ظهر بشكل أكبر في الترحيب بالاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين هذا العام".
وأكد على الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي في "العمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتوفير الأمن الإقليمي للتعامل مع أهم التحديات التي تواجهها شعوبنا سواء كان ذلك يتعلق بالتعامل مع تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والبنية التحتية والصحة العالمية".
من جهته نوه فقي بالرغبة "بتوسيع وتعميق" ما وصفه بأنه "أولويات الشراكة المثمرة" بين الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة فيما يتعلق ب "السلام والأمن والديمقراطية والتنمية وتغير المناخ".
ومن المقرر أن يتضمن الحوار التاسع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي مراجعة الأولويات المشتركة في مجالات التعاون بين الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما سيبحث بلينكن وفقي والوفدان المرافقان وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية "المشاركة القوية بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي." (النهاية)
رس ر / ه س ص
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