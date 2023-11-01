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وزير الخارجية الأمريكي: دور حاسم للاتحاد الإفريقي إقليميا وعالميا

11/1/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 1 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن الحوار الرفيع المستوى التاسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يعكس "الدور الحاسم" الإقليمي والعالمي للاتحاد الذي يضم 55 دولة في قارة إفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال بلينكن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قبيل بدء الحوار المنعقد اليوم وغدا في واشنطن.
وعبر بلينكن عن اعتقاده بأن انعقاد الحوار للسنة التاسعة "يعكس الشراكة الحيوية والوثيقة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وأضاف أنه يعكس أيضا "الدور الحاسم الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن في جميع أنحاء العالم والذي ظهر بشكل أكبر في الترحيب بالاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين هذا العام".
وأكد على الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي في "العمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية لتوفير الأمن الإقليمي للتعامل مع أهم التحديات التي تواجهها شعوبنا سواء كان ذلك يتعلق بالتعامل مع تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والبنية التحتية والصحة العالمية".
من جهته نوه فقي بالرغبة "بتوسيع وتعميق" ما وصفه بأنه "أولويات الشراكة المثمرة" بين الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة فيما يتعلق ب "السلام والأمن والديمقراطية والتنمية وتغير المناخ".
ومن المقرر أن يتضمن الحوار التاسع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي مراجعة الأولويات المشتركة في مجالات التعاون بين الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما سيبحث بلينكن وفقي والوفدان المرافقان وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية "المشاركة القوية بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي." (النهاية)

رس ر / ه س ص


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