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مسرحيون ومتخصصون: الحركة المسرحية الكويتية شكلت منارة ثقافية وحققت نجاحات متميزة

11/1/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 11 (كونا) -- قال المشاركون في ندوة (المسرح الكويتي في مائة عام) اليوم الأربعاء إن الحركة المسرحية الكويتية شكلت منارة ثقافية متوهجة مشيدين بالدور الكبير الذي أداه جيل الرواد في نشأتها وتطورها وبلوغها النجاحات التي حققتها على مستوى المنطقة والوطن العربي.
وأشاد المشاركون في الندوة التي أقامتها جمعية الفنانين الكويتيين بمشاركة عدد من رواد المسرح الكويتي والمتخصصين بتفاعل الحركة المسرحية الكويتية مع القضايا المحلية والعربية.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور محمد الجسار إن المسرح جزء من الفن ويعكس تطلعات المجتمعات وهمومها ويحاكيها لذا فـ"الاهتمام بالمسرح يجب أن يكون من الأولويات".
وأضاف الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن احتفالية (جمعية الفنانين) بهذه المناسبة تعد دلالة على اهتمام دولة الكويت بجيل الرواد والأجيال التي تلته بغية الحفاظ على المسرح وتنميته والثقافة المجتمعية.
وأوضح أن (الوطني للثقافة) ممثلا في قطاع الفنون يرعى الكثير من الفعاليات التي تهتم بالمسرح منها مهرجان المسرح المزمع إقامته قريبا والذي يعد تشجيعا للشباب المتطلع للدخول إلى عالم المسرح بمساندة قامات كبيرة.
وذكر أن الاستراتيجية الخمسية التي وضعها وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري تعنى بالاهتمام بالثقافة كأولوية و"نطمح لشراكات بين (الوطني للثقافة) ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الحركة المسرحية".
بدوره أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في (الوطني للثقافة) مساعد الزامل في كلمة خلال الفعالية إن دولة الكويت دعمت الحركة المسرحية لافتا إلى "وجود حالة إبداعية كويتية في مجال المسرح وأن الكويتيين يبحثون منذ الأزل عن الثقافة حتى في سفرهم ما صنع حالة غير عادية تفوقت فيها الكويت على الدول المجاورة المماثلة لنا في الظروف الاجتماعية وأثرت عليها".
من جانبها قالت الإعلامية القديرة أمل عبدالله في كلمة مماثلة إن بواكير المسرح الكويتي جاءت في مطلع عشرينيات القرن الماضي ممثلة في (محاورة إصلاحية) التي كتبها عبدالعزيز الرشيد و"لم تكن عملا مسرحيا كما هو متعارف عليه اليوم بل كانت مواقف نقدية تم تقديمها على مسرح مدرسة (الأحمدية)".
وأضافت عبدالله أنه بعد 15 عاما جاء من يستنهض الفكرة ويقدم مسرحية متكاملة على مسرح المدرسة (المباركية) وهي مسرحية (اسلام عمر) فيما غابت المرأة حينئذ عن المشهد المسرحي ليتم تأسيس الفرق المسرحية داخل المدارس إذ جاءت البداية بـ(حكايات من التاريخ) التي قدمت بالفصحى.
من جهته قال العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور محمد بلال في كلمة مماثلة إن هناك نقطة مضيئة في تاريخ المسرح الكويتي وتحديدا في عام 1943 حيث قدمت مسرحية كوميدية استخدمت فيها اللهجة المحلية وفي عام 1955 قدم الفنان محمد النشمي مسرحياته التي عبرت عن الموضوعات والشخصية الكويتية.
واعتبر بلال مسرحية (عشت وشفت) للفنان القدير سعد الفرج "نقطة فاصلة" في تاريخ المسرح الكويتي حيث قدم بها خطابا مختلفا تضمن مطالبات للمرأة الكويتية ومنها التعليم مشيرا إلى الدور العربي في بدايات المسرح الكويتي وتفاعل الأخير مع القضايا العربية.
من ناحيته أوضح الفنان القدير إبراهيم الصلال أن الراحل عبدالعزيز الرشيد قدم في عام "1924" حدث هام في تاريخ الحركة المسرحية وقد تم "اعتماد هذا التاريخ بعد بحث عبر مصادر متخصصة لدارسات ومراجع لتكون محطة انطلاق لأجيالنا التي تشعر بالفخر والاعتزاز بالمسرح الكويتي على مستوى المنطقة".
وقال الصلال في كلمة مماثلة إن دولة الكويت تعد منارة متوهجة بمسرحها وفنونها الشعبية وبما حمله أجيال من المبدعين وقدموه إلى العالم.
وأضاف أن المسيرة المسرحية الكويتية "اقترنت بكم من المنجزات التي تعددت وتنوعت بصماتها عبر أجيال من المبدعين ليكون المسرح منارة متوهجة نعتز بها" معتبرا أن "ما حققته الحركة المسرحية يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل للمكانة والدور الذي قام به المسرح من أجل الإنسان والتنوير والنهوض والبناء والتعمير في ظل مناخ الحرية والديمقراطية التي نستظل بها".
من جانبها قالت الفنانة القديرة مريم الصالح إن المسرح الكويتي كان ارتجاليا في بداياته حتى جاء الأستاذ زكي طليمات "الذي له الفضل في إنشاء المسرح على أسس وقواعد سليمة" مؤكدة أن "الكويت زخرت بمواهب نهضت بالمسرح والحركة المسرحية الكويتية".
وأفادت الصالح بأنها والفنانة الراحلة مريم الغضبان كانتا "أول فنانتين كويتيتين وواجهتنا صعوبة كبيرة في بداياتنا وحصلنا على من يعيننا في نجاحنا".
من ناحيته قال المخرج الكويتي عبدالله عبدالرسول في كلمة مماثلة إن جمعية الفنانين الكويتيين تحتفي بهذا التاريخ والرواد والحقب الزمنية التي مرت على تاريخ المسرح الكويتي وهي "مناسبة لاستذكار تاريخ ملهم وهام في تاريخ المشهد الثقافي" المحلي منوها بـ"تأثير المسرح الكويتي على مستوى المسرح العربي".
وأضاف عبدالرسول أن تجربة المسرح الكويتي التي انطلقت في عشرينيات القرن الماضي تتطلب البحث والرصد للمساهمة أيضا في استشراف مستقبله وتحدياته.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المسرح العربي المخرج أحمد الشطي في كلمة مماثلة إن رواد العمل المسرحي والفنانين الكبار كانوا نتاج عمل ورؤية دولة مؤكدا أهمية استحضار الماضي لوضع أهداف لاحقة وتأسيس لمستقبل أفضل لا سيما أن الشعوب الحية هي التي تكون دائما تواقة للبناء على أسس سليمة.
وتأسست جمعية الفنانين الكويتيين عام 1963 وتستهدف الارتقاء بمستوى فنون الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية والفلكلورية والتشكيلية ورعاية الفنانين الكويتيين والحفاظ على حقوقهم الأدبية والمعنوية وفق القوانين والنظم المعمول بها في دولة الكويت.
وتعمل الجمعية على رفع مستوى العمل الثقافي والفني عن طريق إقامة المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات والحفلات وغير ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة. (النهاية)

م د م / م ص ع


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