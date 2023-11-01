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بريطانيا ترحب بفتح معبر (رفع) والسماح بخروج الجرحى الفلسطينيين والرعايا الاجانب

11/1/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 11 (كونا) -- رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاربعاء بفتح معبر (رفح) الحدودي والسماح بخروج الجرحى الفلسطينيين والرعايا الاجانب من قطاع غزة إلى مصر.
واكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جرى خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر البيان ان رئيس الوزراء تقدم بالشكر للرئيس السيسي على جهوده مؤكدا مواصلة العمل مع مصر وإسرائيل لتنسيق خروج جميع الرعايا البريطانيين بأمان ومشيرا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة تضافر الجهود العاجلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واكد البيان ان سوناك ابلغ السيسي استعداد الحكومة البريطانية لارسال طائرة ثانية تحمل مساعدات خاصة لدعم عمليات الهلال الأحمر المصري.
واعتبر أن ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة والعلاج الطبي إلى المدنيين عبر جميع المنافذ المتاحة هو أولوية قصوى مؤكدا ان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم.
ولفت البيان إلى ان المحادثة بين سوناك والسيسي تطرقت كذلك إلى الجهود الدبلوماسية القائمة لضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة (حماس) ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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