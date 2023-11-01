بريطانيا ترحب بفتح معبر (رفع) والسماح بخروج الجرحى الفلسطينيين والرعايا الاجانب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 11 (كونا) -- رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاربعاء بفتح معبر (رفح) الحدودي والسماح بخروج الجرحى الفلسطينيين والرعايا الاجانب من قطاع غزة إلى مصر.
واكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جرى خلاله مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر البيان ان رئيس الوزراء تقدم بالشكر للرئيس السيسي على جهوده مؤكدا مواصلة العمل مع مصر وإسرائيل لتنسيق خروج جميع الرعايا البريطانيين بأمان ومشيرا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة تضافر الجهود العاجلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واكد البيان ان سوناك ابلغ السيسي استعداد الحكومة البريطانية لارسال طائرة ثانية تحمل مساعدات خاصة لدعم عمليات الهلال الأحمر المصري.
واعتبر أن ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة والعلاج الطبي إلى المدنيين عبر جميع المنافذ المتاحة هو أولوية قصوى مؤكدا ان المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم.
ولفت البيان إلى ان المحادثة بين سوناك والسيسي تطرقت كذلك إلى الجهود الدبلوماسية القائمة لضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة (حماس) ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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