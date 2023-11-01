Thursday, 02 November 2023 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باكستان: مقتل 6 مسلحين بعملية أمنية في بلوشستان

11/1/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 1 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه قتل ستة مسلحين على الأقل خلال عملية أمنية نفذها في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وذكر بيان أصدره إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن العملية نفذت "بناء على تقارير عن وجود إرهابيين في المنطقة" وأن ستة منهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش بمديرية زوب في بلوشستان.
وأضاف أنه "عثر على مخبأ للأسلحة والذخائر والمتفجرات بحوزة الإرهابيين".
يأتي ذلك غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم استهدف مركزا للشرطة في منطقة كيش في بلوشستان.
وتواجه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من جانب حركة طالبان باكستان المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



MENAFN01112023000071011013ID1107355751

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث