باكستان: مقتل 6 مسلحين بعملية أمنية في بلوشستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 1 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه قتل ستة مسلحين على الأقل خلال عملية أمنية نفذها في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وذكر بيان أصدره إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن العملية نفذت "بناء على تقارير عن وجود إرهابيين في المنطقة" وأن ستة منهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش بمديرية زوب في بلوشستان.
وأضاف أنه "عثر على مخبأ للأسلحة والذخائر والمتفجرات بحوزة الإرهابيين".
يأتي ذلك غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم استهدف مركزا للشرطة في منطقة كيش في بلوشستان.
وتواجه باكستان تصاعدا في هجمات المسلحين في أنحاء البلاد بعد انتهاء وقف إطلاق النار من جانب حركة طالبان باكستان المحظورة مع الحكومة العام الماضي. (النهاية)
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