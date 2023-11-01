مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تمويلا جزئيا للحكومة الفيدرالية موجه لثلاث وزارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء حزمة تمويل للحكومة الفيدرالية توفر تمويلا لمدة سنة كاملة لثلاث وزارات وذلك قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين من الموعد المحدد لنفاد التمويل الذي تتوفر عليه الحكومة الفيدرالية حاليا.
وتم تمرير حزمة الإنفاق التي تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين بأغلبية 82 عضوا مقابل معارضة 15 آخرين من أعضاء المجلس البالغين 100 علما أن الحزمة توفر التمويل لوزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.
وقالت رئيسة لجنة المخصصات النائبة الديمقراطية باتي موراي إن "مشاريع القوانين المزكاة من الحزبين توفر موارد حاسمة للحفاظ على وعدنا المقدس للمحاربين القدامى ومساعدة الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم والوصول إلى حيث يحتاجون لأن يكونوا بأمان وكفاءة ودعم المزارعين ومربي الماشية".
وشددت موراي في تصريح عقب تمرير الحزمة على أن "أمامنا الكثير من العمل لنقوم به ونحن بحاجة إلى تمرير تمويل لمدة عام كامل (لباقي الوزارات) مع الاستثمارات التي نحتاجها للحفاظ على بلدنا قويا وآمنا وتنافسيا".
وأضافت أن على "الجمهوريين في مجلس النواب أن يكونوا جديين بشأن الحكم وأن يلتزموا باتفاقية الإنفاق التي تفاوضوا عليها بأنفسهم وأن يعملوا معنا لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين والتي تستجيب لمتطلبات هذه اللحظة وتلبي احتياجات عائلاتنا".
وتحتاج مشاريع القوانين هذه إلى موافقة مجلس النواب الذي شهد مؤخرا خلافات بين الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس وكادت تلك الخلافات أن تؤدي إلى عدم توفير التمويل المطلوب لعمل الحكومة الفيدرالية كما أدت أيضا إلى الإطاحة برئيس المجلس لأول مرة في تاريخ البلاد.
وينتهي التمويل المؤقت الحالي الذي تتوافر عليه الحكومة الفيدرالية في 17 أكتوبر ويتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب الموافقة على تمويل يغطي جميع المشاريع ال12 كمشاريع تمويل حكومي فيدرالي.
ولم يمرر مجلس الشيوخ اليوم سوى ثلاثة منها فقط ما يعني أن تسعة لا يزال يتوجب العمل عليها من قبل المجلسين. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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