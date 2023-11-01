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مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر تمويلا جزئيا للحكومة الفيدرالية موجه لثلاث وزارات

11/1/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 11 (كونا) -- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء حزمة تمويل للحكومة الفيدرالية توفر تمويلا لمدة سنة كاملة لثلاث وزارات وذلك قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين من الموعد المحدد لنفاد التمويل الذي تتوفر عليه الحكومة الفيدرالية حاليا.
وتم تمرير حزمة الإنفاق التي تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين بأغلبية 82 عضوا مقابل معارضة 15 آخرين من أعضاء المجلس البالغين 100 علما أن الحزمة توفر التمويل لوزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان.
وقالت رئيسة لجنة المخصصات النائبة الديمقراطية باتي موراي إن "مشاريع القوانين المزكاة من الحزبين توفر موارد حاسمة للحفاظ على وعدنا المقدس للمحاربين القدامى ومساعدة الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم والوصول إلى حيث يحتاجون لأن يكونوا بأمان وكفاءة ودعم المزارعين ومربي الماشية".
وشددت موراي في تصريح عقب تمرير الحزمة على أن "أمامنا الكثير من العمل لنقوم به ونحن بحاجة إلى تمرير تمويل لمدة عام كامل (لباقي الوزارات) مع الاستثمارات التي نحتاجها للحفاظ على بلدنا قويا وآمنا وتنافسيا".
وأضافت أن على "الجمهوريين في مجلس النواب أن يكونوا جديين بشأن الحكم وأن يلتزموا باتفاقية الإنفاق التي تفاوضوا عليها بأنفسهم وأن يعملوا معنا لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين والتي تستجيب لمتطلبات هذه اللحظة وتلبي احتياجات عائلاتنا".
وتحتاج مشاريع القوانين هذه إلى موافقة مجلس النواب الذي شهد مؤخرا خلافات بين الجمهوريين الذين يسيطرون على المجلس وكادت تلك الخلافات أن تؤدي إلى عدم توفير التمويل المطلوب لعمل الحكومة الفيدرالية كما أدت أيضا إلى الإطاحة برئيس المجلس لأول مرة في تاريخ البلاد.
وينتهي التمويل المؤقت الحالي الذي تتوافر عليه الحكومة الفيدرالية في 17 أكتوبر ويتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب الموافقة على تمويل يغطي جميع المشاريع ال12 كمشاريع تمويل حكومي فيدرالي.
ولم يمرر مجلس الشيوخ اليوم سوى ثلاثة منها فقط ما يعني أن تسعة لا يزال يتوجب العمل عليها من قبل المجلسين. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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