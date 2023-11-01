موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 8796 شهيدا و22219 مصابا.
عمان - الأردن يستدعي سفيره لدى الكيان الإسرائيلي المحتل ويعلن في الوقت نفسه رفضه عودة سفير الكيان المحتل إلى المملكة وذلك تعبيرا عن الرفض للعدوان على قطاع غزة.
القاهرة - وزارة الصحة المصرية تعلن عن استقبال أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين المصابين جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وعددهم 45 جريحا نقلوا بسيارات اسعاف عبر منفذ رفح الحدودي. (النهاية) ر ج
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