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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/1/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 8796 شهيدا و22219 مصابا.

عمان - الأردن يستدعي سفيره لدى الكيان الإسرائيلي المحتل ويعلن في الوقت نفسه رفضه عودة سفير الكيان المحتل إلى المملكة وذلك تعبيرا عن الرفض للعدوان على قطاع غزة.

القاهرة - وزارة الصحة المصرية تعلن عن استقبال أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين المصابين جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وعددهم 45 جريحا نقلوا بسيارات اسعاف عبر منفذ رفح الحدودي. (النهاية) ر ج

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