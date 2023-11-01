الولايات المتحدة تؤكّد أن اثنين من مواطنيها غادرا غزة إلى مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الإدارة الأميركية ليل الأربعاء، أن مواطنين أميركيين اثنين بدآ الخروج من قطاع غزة الأربعاء بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها مصر وقطر.
وبحسب واشنطن بوست، بلغ عدد الذين خرجوا من قطاع غزة أمس الأربعاء 76 مصابا فلسطينيا و335 أجنبيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عبر منصة (إكس)، "بفضل القيادة الأميركية، أمّنا ممراً آمناً لجرحى فلسطينيين ولرعايا أجانب للخروج من غزة"، متوقّعا "خروج مواطنين أميركيين اليوم، والمزيد في الأيام المقبلة".
بدوره، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن مواطنين أميركيين عبروا معبر رفح من غزة إلى مصر لكنه رفض ذكر عددهم.
--(بترا)
ب خ
02/11/2023 06:09:49
MENAFN01112023000117011021ID1107355748
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