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الولايات المتحدة تؤكّد أن اثنين من مواطنيها غادرا غزة إلى مصر

11/1/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الإدارة الأميركية ليل الأربعاء، أن مواطنين أميركيين اثنين بدآ الخروج من قطاع غزة الأربعاء بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها مصر وقطر.
وبحسب واشنطن بوست، بلغ عدد الذين خرجوا من قطاع غزة أمس الأربعاء 76 مصابا فلسطينيا و335 أجنبيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عبر منصة (إكس)، "بفضل القيادة الأميركية، أمّنا ممراً آمناً لجرحى فلسطينيين ولرعايا أجانب للخروج من غزة"، متوقّعا "خروج مواطنين أميركيين اليوم، والمزيد في الأيام المقبلة".
بدوره، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن مواطنين أميركيين عبروا معبر رفح من غزة إلى مصر لكنه رفض ذكر عددهم.
--(بترا)
ب خ
02/11/2023 06:09:49

MENAFN01112023000117011021ID1107355748

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