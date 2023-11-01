اليونيفيل تبحث عن شخصين مصابين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوزاني

MENAFN - Jordan News Agency)



بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".

وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سيتم استئناف البحث صباح الخميس".

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن وحدة من الجيش اللبناني تقوم برفقة قوات اليونيفيل الدولية بالبحث عن شخصين اطلقت عليهما قوات الاحتلال النار أثناء رعيهما الماشية في منطقة الوزاني".

--(بترا)

ف ج

02/11/2023 06:07:05

