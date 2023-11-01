اليونيفيل تبحث عن شخصين مصابين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوزاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" أن القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سيتم استئناف البحث صباح الخميس".
وأفاد مصدر أمني لبناني بأن وحدة من الجيش اللبناني تقوم برفقة قوات اليونيفيل الدولية بالبحث عن شخصين اطلقت عليهما قوات الاحتلال النار أثناء رعيهما الماشية في منطقة الوزاني".
--(بترا)
ف ج
02/11/2023 06:07:05
MENAFN01112023000117011021ID1107355747
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