الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- أعربت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الليلة الماضية، عن حزنها العميق لآلاف الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ودعت الدول الأعضاء إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإلى وصول المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك.

واستأنفت الجمعية، المكونة من 193 عضوا، لليوم الرابع دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار مندوب الكويت إلى أنه في اليوم الذي صوت فيه المندوبون على تحدي الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بدأ الغزو البري لغزة، متسائلا: هل ما زال العالم يعتقد أن ما يجري هو دفاع عن النفس؟

وحث المندوب الكويتي على وقف فوري لإطلاق النار، والتدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ووضع حد لتشريد الفلسطينيين.

وقال مندوب البحرين إن اعتماد القرار الأسبوع الماضي يعكس مطالبة العالم بإنهاء العنف، مشددا على ضرورة أن تكون هذه هي الأولوية الأولى لحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

وأضاف أن "مثل هذه المشاهد من الموت والدمار يمكن أن تخلق أجيالا كاملة مليئة بالغضب المتراكم والتعطش للانتقام".

وأعرب المتحدث باسم السلفادور عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في غزة.

وقال "إننا نتذكر بقلوب مثقلة أن الأولاد والبنات يشكلون نصف سكان غزة، وقد عاشوا حياتهم بأكملها في منطقة تعاني من الصراع والحصار المستمر".

وأضاف، أنه وبينما يجتمع المندوبون في هذه القاعة، يموت آلاف الأبرياء، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 9700 شخص فيما نزح أكثر من 1.4 مليون آخرين.

وقال: كثيرون يتساءلون أين الأمم المتحدة؟، داعيا إلى اتخاذ إجراء فوري من قبل مجلس الأمن.

من جانبه، قال مندوب دولة ليسوتو إن فشل مجلس الأمن المتكرر في إصدار قرار نهائي بشأن الصراع يؤدي في الواقع إلى تآكل ثقة المواطنين في جميع أنحاء العالم بالأمم المتحدة.

وأشاد باسم بلاده بالجمعية العامة لاتخاذها خطوة مبدئية وتاريخية يوم الجمعة من خلال إعطاء الأولوية للوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتبني القرار الذي يعترف بأهمية الحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء، لكنه لا ينهي الصراع.

كما انتقد مندوب الاتحاد الروسي "نفاق الولايات المتحدة وحلفائها"، مشيراً إلى أنهم يطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك فإن كل ما يمكنهم حشده الآن هو التصريحات المستمرة حول حق إسرائيل المفترض في الدفاع عن النفس.

ودعا ممثل نيبال إلى وقف فوري لتصعيد العنف وتقديم مساعدات إنسانية كافية وغير مقيدة للمدنيين في غزة.

وقال: تقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية منع وقوع كارثة إنسانية وانتهاك السلام.

وستعود الجمعية إلى متابعة الاجتماع اليوم الخميس.

-- (بترا)

م د/ ف ج

02/11/2023 06:05:44

