أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم وسط أمطار ضعيفة شمالي المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق قمم الجبال العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، تظهر في سماء المملكة يوم غدٍ الجمعة، كميات من الغيوم عالية الارتفاع مع أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتكون الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الأحد، مع بقاء الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 15، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

02/11/2023 06:03:03

