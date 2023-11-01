الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/1/2023 11:23:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد جولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر.
ورافق جلالته في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
--(بترا)
أز/هـ ح
02/11/2023 00:03:25
MENAFN01112023000117011021ID1107355743
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