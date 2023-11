العمل على الجزء الثالث من Now You See Me خلال 2024

MENAFN - Youm7) تم تأكيد بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة أفلام Now You See Me رسميًا، وفقًا لـ Screen Daily، من إخراج روبن فلايشر (Venom، Zombieland)، والعمل من إنتاج شركة Lionsgate، لم يتم الإعلان عن تاريخ طرح العمل في دور السينما، ولكن من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

Now You See Me





السلسلة التي تم إطلاقها في عام 2013، وتتبع مجموعة من السحرة والمشعوذين ذوي المهارات العالية الذين يستخدمون مواهبهم وحيلهم لارتكاب جرائم وتنفيذ عمليات سطو بملايين الدولارات، مع حصول السلسلة ككل على ما يقرب من 700 مليون دولار، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل الإعلان عن فيلم جديد، مع التلميح إلى الدفعة الثالثة لأول مرة في عام 2015.

وسيشهد الفيلم الثالث في السلسلة أعمال انتقامية من بعض عظماء هوليود، مع عودة وودي هارلسون ومورجان فريمان وجيسي أيزنبرج في أدوارهم الرئيسية، ولن ينضم مايكل كين، الذي ظهر في أول فيلمين، إلى طاقم العمل، بعد أن أعلن مؤخراً اعتزاله التمثيل.

أثناء إصدار الفيلم الثاني Now You See Me 2، الذي صدر عام 2016، تحدثت NME إلى أيزنبرج حول تحضيره للدور الرئيسي لجيه.دانيال أطلس، الساحر المغرور الذي يقود المجموعة، الذى أكد قائلا:" لقد قمنا بمعسكر تدريبي سحري قبل أسبوعين من التصوير وحاولنا التعلم قدر الإمكان"، وأوضح أن لديهم بعض المهارات الجديدة التي يتعلمونها، قائلاً: "لقد عملنا مع بعض من أفضل المشعوذين في هذا المجال، كيث باري، وأندرو جيخ، وبليك فويد".

من غير المؤكد في الوقت الحالي ما إذا كان أعضاء فريق التمثيل الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك إيسلا فيشر وديف فرانكو ومارك روفالو، سيعيدون أدوارهم.