العمل على الجزء الثالث من Now You See Me خلال 2024

MENAFN - Youm7) تم تأكيد بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة أفلام Now You See Me رسميًا، وفقًا لـ Screen Daily، من إخراج روبن فلايشر (Venom، Zombieland)، والعمل من إنتاج شركة Lionsgate، لم يتم الإعلان عن تاريخ طرح العمل في دور السينما، ولكن من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

Now You See Me





السلسلة التي تم إطلاقها في عام 2013، وتتبع مجموعة من السحرة والمشعوذين ذوي المهارات العالية الذين يستخدمون مواهبهم وحيلهم لارتكاب جرائم وتنفيذ عمليات سطو بملايين الدولارات، مع حصول السلسلة ككل على ما يقرب من 700 مليون دولار، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل الإعلان عن فيلم جديد، مع التلميح إلى الدفعة الثالثة لأول مرة في عام 2015.

وسيشهد الفيلم الثالث في السلسلة أعمال انتقامية من بعض عظماء هوليود، مع عودة وودي هارلسون ومورجان فريمان وجيسي أيزنبرج في أدوارهم الرئيسية، ولن ينضم مايكل كين، الذي ظهر في أول فيلمين، إلى طاقم العمل، بعد أن أعلن مؤخراً اعتزاله التمثيل.

أثناء إصدار الفيلم الثاني Now You See Me 2، الذي صدر عام 2016، تحدثت NME إلى أيزنبرج حول تحضيره للدور الرئيسي لجيه.دانيال أطلس، الساحر المغرور الذي يقود المجموعة، الذى أكد قائلا:" لقد قمنا بمعسكر تدريبي سحري قبل أسبوعين من التصوير وحاولنا التعلم قدر الإمكان"، وأوضح أن لديهم بعض المهارات الجديدة التي يتعلمونها، قائلاً: "لقد عملنا مع بعض من أفضل المشعوذين في هذا المجال، كيث باري، وأندرو جيخ، وبليك فويد".

من غير المؤكد في الوقت الحالي ما إذا كان أعضاء فريق التمثيل الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك إيسلا فيشر وديف فرانكو ومارك روفالو، سيعيدون أدوارهم.



