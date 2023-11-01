روبرت دى نيرو في المحكمة .. اعرف السبب

(MENAFN
- Youm7) نفى الممثل روبرت دي نيرو الادعاءات القائلة بأنه كان يسيء معاملة مساعدته الشخصية السابقة، ويواجه الممثل البالغ من العمر 80 عامًا، والذي ظهر مؤخرًا في فيلم Killers Of The Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، مزاعم بأنه أخضع بين عامي 2008 و2019 مساعدته آنذاك لمهام يومية غير عادية بالإضافة إلى الشتائم.
روبرت دى نيرو ومساعدته
عملت جراهام تشيس روبنسون سابقًا كنائب رئيس الإنتاج والتمويل للممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، ولكن وفقًا لصحيفة The Standard، تدعي أنها أُجبرت على القيام بمهام مهينة بما في ذلك "حك ظهر الممثل، وتقفيل قمصانه، ومساعدته على الاستيقاظ عندما كان نائمًا".
وبسبب هذه المعاملة رفعت روبنسون دعوى قضائية ضد دي نيرو مقابل 12 مليون دولار مدعيًا أنها تعرضت لضرر بسمعتها واضطراب عاطفي شديد، وخلال ظهورها أمام محاكمة في مدينة نيويورك هذا الأسبوع، نفى دي نيرو هذه الادعاءات بالكامل، ووصفها في وقت ما بأنها "محض افتراء".
وفقًا لصحيفة الإندبندنت، وصف محامي دي نيرو، ريتشارد شوينشتاين، روبنسون بأنها "متعالية، ومهينة، ومسيطرة، ومسيئة" وجادل فريقه القانوني ردًا على ادعاءاتها بأن روبنسون أساءت في ذلك الوقت استخدام وصولها إلى أمواله خلال فترة عملها، ويقال إنها تدفع تكاليف إجازات باهظة، وتشتري إكسسوارات من تصميمات فاخرة، وتدلل نفسها بوجبات باهظة الثمن.
ومن ثم تقاضى شركة Canal Productions التي يملكها دي نيرو، روبنسون في أعقاب الدعوى القضائية، ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، يزعم فريق روبنسون أن الدعوى المرفوعة ضدها جاءت انتقامًا بعد استقالتها من وظيفتها وأبلغ محاموها دي نيرو بأنها تفكر في رفع دعوى قضائية ضده.
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