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روبرت دى نيرو في المحكمة .. اعرف السبب

11/1/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Youm7) نفى الممثل روبرت دي نيرو الادعاءات القائلة بأنه كان يسيء معاملة مساعدته الشخصية السابقة، ويواجه الممثل البالغ من العمر 80 عامًا، والذي ظهر مؤخرًا في فيلم Killers Of The Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، مزاعم بأنه أخضع بين عامي 2008 و2019 مساعدته آنذاك لمهام يومية غير عادية بالإضافة إلى الشتائم.


روبرت دى نيرو ومساعدته

عملت جراهام تشيس روبنسون سابقًا كنائب رئيس الإنتاج والتمويل للممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، ولكن وفقًا لصحيفة The Standard، تدعي أنها أُجبرت على القيام بمهام مهينة بما في ذلك "حك ظهر الممثل، وتقفيل قمصانه، ومساعدته على الاستيقاظ عندما كان نائمًا".

وبسبب هذه المعاملة رفعت روبنسون دعوى قضائية ضد دي نيرو مقابل 12 مليون دولار مدعيًا أنها تعرضت لضرر بسمعتها واضطراب عاطفي شديد، وخلال ظهورها أمام محاكمة في مدينة نيويورك هذا الأسبوع، نفى دي نيرو هذه الادعاءات بالكامل، ووصفها في وقت ما بأنها "محض افتراء".

وفقًا لصحيفة الإندبندنت، وصف محامي دي نيرو، ريتشارد شوينشتاين، روبنسون بأنها "متعالية، ومهينة، ومسيطرة، ومسيئة" وجادل فريقه القانوني ردًا على ادعاءاتها بأن روبنسون أساءت في ذلك الوقت استخدام وصولها إلى أمواله خلال فترة عملها، ويقال إنها تدفع تكاليف إجازات باهظة، وتشتري إكسسوارات من تصميمات فاخرة، وتدلل نفسها بوجبات باهظة الثمن.

ومن ثم تقاضى شركة Canal Productions التي يملكها دي نيرو، روبنسون في أعقاب الدعوى القضائية، ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، يزعم فريق روبنسون أن الدعوى المرفوعة ضدها جاءت انتقامًا بعد استقالتها من وظيفتها وأبلغ محاموها دي نيرو بأنها تفكر في رفع دعوى قضائية ضده.







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