عرض فيلم حكاية الجواهر الثلاث ضمن أيام فلسطين السينمائية فى بيروت اليوم

MENAFN - Youm7) يعرض اليوم الخميس الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت على مسرح مترو المدينة.

الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث يناقش الظروف الصعبة التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة المحتل من خلال الفتى يوسف الذي يعيش في عالم اليوم لكن خياله الفطن يقوده إلى آفاق رحبة.

فيلم حكاية الجواهر الثلاث

بطولة بشرى قرمان ومحمد بكري

والطفلة هناء نعمة ومكرم خوري والطفل غسان أبو لبدة ومحمد النحال، وهو فيلم للمخرج ميشيل خليفي.

يعتبر "خليفى" رائد السينما الفلسطينية المستقلة، حيث حاز فيلمه الروائى الأول "عرس الجليل" على عدد من الجوائز الدولية منها الصدفة الذهبية فى مهرجان سان سبستيان وجائزة الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية (الفيبريسى) فى مهرجان كان عام 1987 وجائزة التانيت الذهبية فى مهرجان قرطاج.

كما يعد من أكثر المخرجين اهتماما بقضية الأرض والوطن، وكرم فى مهرجانات عدة، حيث تم منحه الصف الأول من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، تقديرًا لتميز أعماله السينمائية، ولإسهاماته الفنية القيّمة فى خدمة القضايا العادلة.

برز اسم المخرج الفلسطينى ميشيل خليفى بقوة على الساحة السينمائية فى العالم مع عرض فيلمه "الذاكرة الخصبة" في مهرجان قرطاج السينمائي عام 1980، حيث فاز بجائزة النقاد العرب، فقد كان الفيلم اكتشافا حقيقيا لموهبة مخرجه مواليد الناصرة عام 1950.