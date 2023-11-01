عرض فيلم حكاية الجواهر الثلاث ضمن أيام فلسطين السينمائية فى بيروت اليوم

(MENAFN
- Youm7) يعرض اليوم الخميس الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت على مسرح مترو المدينة.
الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث يناقش الظروف الصعبة التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة المحتل من خلال الفتى يوسف الذي يعيش في عالم اليوم لكن خياله الفطن يقوده إلى آفاق رحبة.
فيلم حكاية الجواهر الثلاث
بطولة بشرى قرمان ومحمد بكري
والطفلة هناء نعمة ومكرم خوري والطفل غسان أبو لبدة ومحمد النحال، وهو فيلم للمخرج ميشيل خليفي.
يعتبر "خليفى" رائد السينما الفلسطينية المستقلة، حيث حاز فيلمه الروائى الأول "عرس الجليل" على عدد من الجوائز الدولية منها الصدفة الذهبية فى مهرجان سان سبستيان وجائزة الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية (الفيبريسى) فى مهرجان كان عام 1987 وجائزة التانيت الذهبية فى مهرجان قرطاج.
كما يعد من أكثر المخرجين اهتماما بقضية الأرض والوطن، وكرم فى مهرجانات عدة، حيث تم منحه الصف الأول من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، تقديرًا لتميز أعماله السينمائية، ولإسهاماته الفنية القيّمة فى خدمة القضايا العادلة.
برز اسم المخرج الفلسطينى ميشيل خليفى بقوة على الساحة السينمائية فى العالم مع عرض فيلمه "الذاكرة الخصبة" في مهرجان قرطاج السينمائي عام 1980، حيث فاز بجائزة النقاد العرب، فقد كان الفيلم اكتشافا حقيقيا لموهبة مخرجه مواليد الناصرة عام 1950.
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