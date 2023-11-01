قطع ملابس وإكسسوارات يجب التخلص منها قبل نهاية 2023.. مش معانا السنة الجاية

(MENAFN
- Youm7) تختلف اتجاهات الموضة من موسم لآخر، فقد تظهر اتجاهات جديدة أو ممزوجة باتجاهات أخرى كلاسيكية، لذلك يحرص الكثير من محبى التجديد دائماً بالإطلاع على أبرز اتجاهات الموضة كل موسم لاتباع ما يتوافق معهم ويتخلون عن القطع التي عفى عليها الزمن، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، قطع ملابس وإكسسوارات موضة عام 2023، والتي لم تستمر حتى العام المقبل، وفقاً لما ذكره موقع " insider".
اتجاهات موضة يجب التخلص منها قبل عام 2024
حقائب اليد الشفافة
تعتبر حقائب اليد الشفافة المصنوعة من الأكريليك، من الحقائب التي لم تعد ضمن اتجاهات الموضة خلال العام المقبل، حيث استبدلت بحقائب جلدية أو قماشية، مع إكسسوارات كلاسيكية أنيقة.
حقيبة شفافة
نظارة شمسية ملفتة للأنظار
لم يعد الإطار الضخم أو النظارة الشمسية الملفتة للأنظار موضة الآن، حيث استبدلت بالمصممة بالطراز الكلاسيكي المتوقع استمرارها لسنوات مقبلة.
نظارة شمسية كلاسيكية
شعارات ضخمة
تعتبر قطع الملابس التي تحتوى على شعارات ضخمة وحروف كبيرة من اتجاهات الموضة التي أصبحت قديمة، حيث عادت الأقمشة الفاخرة ذات الأنماط الكلاسيكية من أبرز اتجاهات الملابس التي من المتوقع انتشارها العام المقبل.
شعارات
الفرو الصناعي
والأحذية المصممة بشرائح الفرو الصناعي التي كانت رائجة هذا العام سوف تتلاشى العام المقبل ويحل محلها الأحذية المفتوحة الأنيقة والبسيطة.
فرو صناعى
الجينز الضيق
يعتبر الجينز الضيق من اتجاهات الموضة المتوقع اختفائها العام المقبل حيث سوف يحل محلها البنطلونات الجينز واسعة الساق والأحذية ذات الرقبة الطويلة.
ووفقًا لخبراء الموضة فإن البديل الجديد لجميع الجنسين هو البنطلونات ذات الأرجل الواسعة والتي تعتبر من قطع الملابس العملية المتوقع انتشارها العام المقبل.
جينز ضيق
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