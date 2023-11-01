قطع ملابس وإكسسوارات يجب التخلص منها قبل نهاية 2023.. مش معانا السنة الجاية

MENAFN - Youm7) تختلف اتجاهات الموضة من موسم لآخر، فقد تظهر اتجاهات جديدة أو ممزوجة باتجاهات أخرى كلاسيكية، لذلك يحرص الكثير من محبى التجديد دائماً بالإطلاع على أبرز اتجاهات الموضة كل موسم لاتباع ما يتوافق معهم ويتخلون عن القطع التي عفى عليها الزمن، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، قطع ملابس وإكسسوارات موضة عام 2023، والتي لم تستمر حتى العام المقبل، وفقاً لما ذكره موقع " insider".





اتجاهات موضة يجب التخلص منها قبل عام 2024حقائب اليد الشفافة

تعتبر حقائب اليد الشفافة المصنوعة من الأكريليك، من الحقائب التي لم تعد ضمن اتجاهات الموضة خلال العام المقبل، حيث استبدلت بحقائب جلدية أو قماشية، مع إكسسوارات كلاسيكية أنيقة.

حقيبة شفافة







نظارة شمسية ملفتة للأنظار

لم يعد الإطار الضخم أو النظارة الشمسية الملفتة للأنظار موضة الآن، حيث استبدلت بالمصممة بالطراز الكلاسيكي المتوقع استمرارها لسنوات مقبلة.

نظارة شمسية كلاسيكية





شعارات ضخمة



تعتبر قطع الملابس التي تحتوى على شعارات ضخمة وحروف كبيرة من اتجاهات الموضة التي أصبحت قديمة، حيث عادت الأقمشة الفاخرة ذات الأنماط الكلاسيكية من أبرز اتجاهات الملابس التي من المتوقع انتشارها العام المقبل.

شعارات





الفرو الصناعي

والأحذية المصممة بشرائح الفرو الصناعي التي كانت رائجة هذا العام سوف تتلاشى العام المقبل ويحل محلها الأحذية المفتوحة الأنيقة والبسيطة.

فرو صناعى





الجينز الضيق

يعتبر الجينز الضيق من اتجاهات الموضة المتوقع اختفائها العام المقبل حيث سوف يحل محلها البنطلونات الجينز واسعة الساق والأحذية ذات الرقبة الطويلة.

ووفقًا لخبراء الموضة فإن البديل الجديد لجميع الجنسين هو البنطلونات ذات الأرجل الواسعة والتي تعتبر من قطع الملابس العملية المتوقع انتشارها العام المقبل.

جينز ضيق











