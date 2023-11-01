يجعله سويت نوفمبر.. خبيرة طاقة: شهر 11 وقت التغيير والبداية الجديدة

كل وقت من العام له طاقته الخاصة به، والتى تسيطر عليه عن طريق حركة الكواكب والنجوم، بعض الأوقات قد يكتشف الشخص تغيرات كبيرة تطرأ على حياته بشكل كبير سواء بالسلب أو بالإيجاب، ووقت آخر يجد أن الحياة تسير مثلما يحلم ويتمنى، ولأن كل هذه الأشياء يعتقد البعض إنها تترتب على الطاقة المحيطة بنا، فمن خلال هذا أوضحت خبيرة علم الطاقة إيمان خير في حديثها لـ "اليوم السابع" أن شهر نوفمبر سيكون وقت التغيير وبداية جديدة على كل الأصعدة، خاصة مع انتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء الذي يأتي محملاً بالكثير من الطاقات المتغيرة".

بداية نوفمبر





خبيرة طاقة: شهر نوفمبر وقت التغيير وبداية جديدة

قالت خبيرة علم الطاقة إن شهر نوفمبر يحمل طاقة الرقم 11 وهذا الرقم يحمل في دلالته التغير والبداية الجديدة، وقد جاء الوقت على الجميع أن ينهون جميع الموقف غير المناسبة لنا، وغلق كل باب يأتي منه المشكلات والأزمات، بجانب التخلص من أي شي انتهى صلاحيته، سواء كانت أشياء نستخدمها أو علاقات شخصية سامة وغير مجدية بالنسبة لنا.





شهر نوفمبر

وتابعت خبيرة علم الطاقة أن العلاقات التي أصبحت غير مناسبة، يجب على الجميع اعتبارها تجربة تعلمنا منها، وأردفت أنه كذلك العمل أو المهنة يجب النظر لها بشكل مختلف وأكثر إيجابية، حتى لا يصبح الفرد منا مثل الماكينة، بجانب البحث عن أشياء نفعلها تشبه روحنا.

وأضافت خبيرة علم الطاقة إنه يجب التخلص من الأصدقاء الذين يسببون عبء نفسي على أصحابهم، أو وجودهم مثل عدمه، والاحتفاظ بالأصدقاء أصحاب الدعم الكبير لنا والذين أثبتوا لنا أنهم سنداً وقت الصعاب، وأردفت خبيرة علم الطاقة أنه يجب في هذا الوقت من العام الإبتعاد عن الأماكن التي تستنفذ روحنا وطاقتنا.

نوفمبر





وأختتمت خبيرة علم الطاقة أن كل نهاية هى بداية جديدة حتى لو كنت وحدك، كُن شجاعاً، وشاهد الطريق الجديد حتى لو كان غير واضح بالنسبة لك، وأعلم أن كل القادم خيراً مهما كان ومهما حدث.



