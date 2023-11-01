يجعله سويت نوفمبر.. خبيرة طاقة: شهر 11 وقت التغيير والبداية الجديدة

(MENAFN
- Youm7)
كل وقت من العام له طاقته الخاصة به، والتى تسيطر عليه عن طريق حركة الكواكب والنجوم، بعض الأوقات قد يكتشف الشخص تغيرات كبيرة تطرأ على حياته بشكل كبير سواء بالسلب أو بالإيجاب، ووقت آخر يجد أن الحياة تسير مثلما يحلم ويتمنى، ولأن كل هذه الأشياء يعتقد البعض إنها تترتب على الطاقة المحيطة بنا، فمن خلال هذا أوضحت خبيرة علم الطاقة إيمان خير في حديثها لـ "اليوم السابع" أن شهر نوفمبر سيكون وقت التغيير وبداية جديدة على كل الأصعدة، خاصة مع انتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء الذي يأتي محملاً بالكثير من الطاقات المتغيرة".
بداية نوفمبر
خبيرة طاقة: شهر نوفمبر وقت التغيير وبداية جديدة
قالت خبيرة علم الطاقة إن شهر نوفمبر يحمل طاقة الرقم 11 وهذا الرقم يحمل في دلالته التغير والبداية الجديدة، وقد جاء الوقت على الجميع أن ينهون جميع الموقف غير المناسبة لنا، وغلق كل باب يأتي منه المشكلات والأزمات، بجانب التخلص من أي شي انتهى صلاحيته، سواء كانت أشياء نستخدمها أو علاقات شخصية سامة وغير مجدية بالنسبة لنا.
شهر نوفمبر
وتابعت خبيرة علم الطاقة أن العلاقات التي أصبحت غير مناسبة، يجب على الجميع اعتبارها تجربة تعلمنا منها، وأردفت أنه كذلك العمل أو المهنة يجب النظر لها بشكل مختلف وأكثر إيجابية، حتى لا يصبح الفرد منا مثل الماكينة، بجانب البحث عن أشياء نفعلها تشبه روحنا.
وأضافت خبيرة علم الطاقة إنه يجب التخلص من الأصدقاء الذين يسببون عبء نفسي على أصحابهم، أو وجودهم مثل عدمه، والاحتفاظ بالأصدقاء أصحاب الدعم الكبير لنا والذين أثبتوا لنا أنهم سنداً وقت الصعاب، وأردفت خبيرة علم الطاقة أنه يجب في هذا الوقت من العام الإبتعاد عن الأماكن التي تستنفذ روحنا وطاقتنا.
نوفمبر
وأختتمت خبيرة علم الطاقة أن كل نهاية هى بداية جديدة حتى لو كنت وحدك، كُن شجاعاً، وشاهد الطريق الجديد حتى لو كان غير واضح بالنسبة لك، وأعلم أن كل القادم خيراً مهما كان ومهما حدث.
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