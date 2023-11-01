حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: تجنب الغرور يعرف أصحاب برج السرطان بأنهم يمتلكون الشخصية الحمولة، حيث إنهم قادرون على تحمل المسئوليات دون الشعور بملل أو تعب سواء فى حياتهم المهنية أو الاجتماعية أو العائلية، كما أنهم قادرون على إثبات قدراتهم.برج السرطان فى حظك اليوم 2 نوفمبر ومن أبرز صفات مولود برج السرطان حبه لأصدقائه وأقاربه، ويمكن الاعتماد عليه فى كل شىء، وذلك إلى جانب أنه يساعد من حوله فى الوصول لهدفه بسهولة.مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنىستكون حياتك المكتبية مثمرة للغاية اليوم، من خلال مراقبتك لقدراتك، ستقوم الإدارة بإسناد مهام جديدة لك لتأكدهم من قدرتك على إنجازها بجدية، وسيكون بعض موظفى الشركات تحت وطأة الإجراءات الصارمة التى تم اتخاذها فى اليوم السابق، لكن لا تتخلى عن أخلاقك مقابل مكاسب تافهة.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفىكن سعيدا فى علاقاتك اليوم، تخطى الأنا وكن عاقلا ولا تفرض آراءك على الشريك وقدره بالفعل والقول، وهذا ماسيجعل علاقتكما أقوى.برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى سوف تظهر على صحتك علامات التعب، كن حذرا أثناء مشاركتك فى رياضات المغامرة، كما عليك أن تكون حذرا بشأن ما تأكله، تجنب الوجبات السريعة والمواد الزيتية والمشروبات الغازية، ولا مانع من المزيد من الرياضة الخفيفة وممارسة اليوجا.برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةعليك أنت وشريكك أن تقضيا المزيد من الوقت معا لتقوية الروابط الرومانسية الفترة المقبلة، سوف تحقق أفضل النتائج فى مكان عملك، وستواجه مشاكل مالية بسيطة، لكن الأمور ستعود إلى مسارها الصحيح قريبا، كن حذرا بشأن نظامك الغذائى وتجنب الوجبات السريعة.









برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: ذكاء وحكمة يتسم مولود برج العقرب بالهدوء الداخلى الذى يجعله قادرا على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما يتميز بالحكمة والذكاء الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومميزة فى عمله. برج العقرب فى حظك اليوم ‏2 نوفمبر

يعرف مولود برج العقرب بإخلاصه مع الجميع، ونجاحه فى عمله، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة، كما يسعى دائماً لجمع المعلومات والحقائق، ويضع خطة مرنة لتنفيذ أفكاره على أرض الواقع.

مشاهير برج العقرب ‏

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم ‌‌‏"اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى ‌‏والمهنى والعاطفى. ‏









برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى ‏نجاحك الدائم فى عملك ناتج عن اجتهادك وحبك الشديد لعملك، الذى يدفعك دائماً لتجديد روتينك، وذكاؤك ساعدك أيضاً على إيجاد أفكار جديدة ومختلفة فى عملك جعلتك فى المقدمة طوال الوقت.برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى تشعر بالحب والود طوال الوقت وذلك لحفاظك على استقرار حياتك الأسرية وحرصك على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت، ما جعلك تشعر بالسعادة دائماً. برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى‏حرصك على شرب الكثير من الماء وتناول المزيد من الخضار والفواكه، ساعدك فى الحفاظ على صحتك وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط بممارستك للتمارين الرياضية طوال الوقت. برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏حياتك الأسرية خالية من المشاكل الفترة المقبلة، سوف تؤدى ببراعة فى عملك، وتتمتع بوضع مالى جيد، وصحتك سوف تكون فى أفضل حال.









برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: اهتم بالطعام الصحى أصحاب برج الجوزاء يعرفون بقدرتهم القيادية القوية، لكن انتقادهم الدائم لكل من حولهم يتسبب فى انسحاب فريق العمل من حولهم، ولا يجدون من يقف بجانبهم فى تنفيذ خطتهم، وهذا ما يجعلهم دائما يشعرون بالوحدة والظلم.برج الجوزاء فى حظك اليوم 2 نوفمبر يمتلك أصحاب برج الجوزاء المزيد من الصفات التى تجعلهم مميزين دائما وسط المقربين منهم، حيث إنه يمتلكون الذكاء والقدرة السريعة على مساعدة الآخرين، والنظرة الثاقبة في معرفة نوايا الآخرين، كما أنهم قادرون على إسعاد من حولهم.مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنىتتيح لك الفرص الجديدة فى المكتب إثبات همتك، تأكد من أن لديك خطة بديلة أثناء حضورك اجتماعات الفريق وأن مفاهيمك المبتكرة ستحظى بالقبول، قد لا يكون بعض زملاء العمل سعداء بموقفك وقدراتك، وسيتآمرون عليك، ومع ذلك، سيساعدك أداؤك على توفير مساحة خاصة بك فى المؤسسة.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفىيمكنك أن تخطط لعطلة نهاية أسبوع غنية بالحب مع شريك حياتك، فاليوم مناسب أيضا لرحلة طويلة، حيث يمكنك مناقشة الخطة المستقبلية، سوف يسمح لك الطقس الهادئ فى اتخاذ قرارات مثمرة في حياتك الشخصية .برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى عليك القيام ببعض التمارين الخفيفة فى الصباح الباكر لتخفيف الضغط والإجهاد البدنى، ويجب على الأطفال توخى الحذر أثناء اللعب، حيث قد تحدث كدمات بسيطة، إذا كنت حريصا على الإقلاع عن التدخين، فهذا هو الوقت المناسب.برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةسيكون لديك بعض اللحظات الرومانسية المشرقة الفترة المقبلة، اغتنم كل فرصة مهنية لإثبات كفاءتك، ومن الناحية المالية قد تحدث مشاكل بسيطة، لكنك ستحلها بخبراتك، يجب أن تكون الصحة على ما يرام، بتناول الطعام الصحى.









برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: ثق فى قدراتك يعرف أصحاب برج الدلو بقدرتهم السريعة فى إنهاء مهامهم، دون الوقوع فى مشكلات، كما أنهم قادرون على وضع خطط مدروسة ناجحة للوصول إلى هدفهم، سواء لهم، أو للمقربين منهم.برج الدلو فى حظك اليوم 2 نوفمبر من المعروف عن أصحاب برح الدلصوتهم العالى فى الحق، فهم لا يتركون مظلوما بمفرده، ودائما يحاولون إيجاد الحلول ليصلون الحق إلى صاحبه، ولكنهم يحكمون أحياناً بقلوبهم.مشاهير برج الدلو ‏

ومن مشاهير برج الدلو الفنان آسر ياسين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏









برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى ‏قف بثبات ودافع عن وجهة نظرك فى الاجتماعات الرسمية، فأفكارك جيدة وسوف يكون لها مشجعون، وعلى الرغم من الصعوبات الطفيفة التى تواجهها فى عملك، فسوف تحقق نتائج جيدة خلال اليوم، لا تغير وظيفتك اليوم فربما تكون أكثر حظا فى الأيام المقبلة.برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفىالعلاقة التى كانت على وشك الانفصال قد تصبح أقوى مرة أخرى، مع استئناف الحب، ستشعر بالارتياح من التوتر والألم، وبالنسبة للعزباء كن مستعدا للدخول فى علاقة جديدة، قد تحصل الإناث على عرض زواج من شخص تعرفه منذ فترة طويلة. برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى ‏عليك الحفاظ على التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، فهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحتك العقلية خالية من التوتر والقلق، وعليك الالتزام بالطعام الصحى والبدء فى ممارسة الرياضة.برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ‏لن تزعجك أى مشكلة مالية الفترة المقبلة، ومع ذلك، فمن الجيد عدم إنفاق مبلغ كبير على الرفاهية، لكن أولئك الذين يعملون فى مجال الأعمال التجارية يمكنهم التفكير فى الاستثمارات وسيكون العائد جيدا ومجزيا.









برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: فكر بموضوعية

مولود برج الثور يبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو، ومن صفاته أنه لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة التى تفقده طاقته، ويهتم أكثر بالنتائج التى تؤهله لتولى المناصب القيادية.

برج الثور فى حظك اليوم 2 نوفمبر

مولود برج الثور لا يعترف بأخطائه ويجادل على الدوام، فهو يرى نفسه على دراية ببواطن الأمور أكثر من أصحابها، ما يجعله فى صدام دائما مع الآخرين.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور المغنية أديل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

لا تلقى المسئولية فى تعثرك المهنى على المحيطين بك، فكر بموضوعية لكى تحقق النجاح الذى تحلم به فليس كل من ينصحك حاقدا أو حاسدا ويريد إحباطك، لأنك بذلك تكون عدو نفسك الأول، لهذا عليك أن تتخلى عن حساسيتك المفرطة فيما يتعلق بالنقد وكن أوسع أفقًا من الآن.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

لا تلوم شريك حياتك على عدم تفهمك بينما أنت لا تبذل مجهودًا فى محاولة توصيل مشاعرك إليه، فلن يمكنه فهمك بدون كلام ولن يطمئن إلا إذا كنت شخصًا واضحًا فى التعبير عن مشاعرك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

النظرة الإيجابية للحياة هى السر وراء تحسن الصحة قبل أى شىء آخر، فاهتم بنفسك وحاول أن تكون أقل توتراً، فكل ما تفعله من التفكير بالماضى وأخطاء الآخرين بحقك يأكل كثيرًا من صحتك ومن تألقك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

أيام جميلة بانتظارك بشرط أن تتبنى نظرة إيجابية للحياة وتكف عن جذب الطاقة والأفكار السلبية السيئة، فهذا الأسلوب سوف يهدر منك فرصًا كبيرة بانتظارك، انظر للحياة بتفتح أكبر خاصة أن حركة الأقمار فى صالحك هذه الأيام.





برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: اهتم بشريك حياتك

يتمتع مولود

برج الأسد

بروح مرحة وقدرة على إسعاد من حوله بأقل مجهود ممكن ولا يحب النفاق والعناد، ولديه أيضا طبيعة جذابة ويحب الاهتمام بمظهره الخارجى ويشعر دائما بأنه نجم.

برج الأسد فى حظك اليوم 2 نوفمبر

يتميز مولود برج الأسد بالكرم البالغ، يرفض المساعدة ولا يقبلها إلا فى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يرد محتاجًا ولو اضطر إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميز بالصرامة والحزم فى تعامله مع من حوله.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد النجمة سمية الألفى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تتلقى الأمور بتروى وحكمة حتى تستطيع تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وتشعر بالرضا والسعادة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

التواصل الدائم مع شريك حياتك يتيح لك الفرصة لتعزيز علاقتكما، لذلك حاول أن تصطحبه فى نزهة ترفيهية بعيداً عن أجواء الضغوط، واحذر أى سلوكيات سخيفة تعكر صفو العلاقة بينكما.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تنفعل على كل صغيرة وكبيرة فتثقل نفسك ببعض الهموم التى أنت فى غنى عنها، ولذلك حاول أن تخرج مع الأصدقاء المقربين حتى تعود حالتك النفسية هادئة ومستقرة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ينصح علماء الفلك مواليد برج الأسد بالعمل الجاد والتفانى فى إنهاء المهام حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح والأهداف المرجوة التى يتمنونها.









برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: لا تؤجل أعمالك

يتميز

برج الجدى بأنه يعمل بحرفية عالية ويحب التمسك بالعادات والتقاليد، وعقلانى ويحب الاطلاع على كل مجالات الحياة ليجمع أفكاره عن كل شىء حوله، وهو من الشخصيات المستقلة.

برج الجدى فى حظك اليوم 2 نوفمبر

مولود برج الجدى يتسم بالطيبة والتسامح طوال الوقت، ويمتلك عقلية تجارية مميزة، لذلك فهو من رجال الأعمال الناجحين، كما يميل للجلوس فى الأماكن الهادئة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى النجمة أنغام، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

قد تشعر بالإرهاق اليوم والكثير من الضغوطات فى مجال عملك، وذلك بسبب تأجيلك للكثير من الأعمال فى وقت واحد والتى يجب أن تنتهى منها قريباً.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

أنت شخصية حنونة، فحاول أن تحتوى شريك حياتك خلال هذه الفترة، فأنت أكثر شخص يحتاج له فى الفترة العصيبة التى يمر بها.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

حاول التقليل من السهر لساعات متأخرة من الليل، حتى يحصل جسدك على قسط كافٍ من الراحة قبل التوجه إلى العمل فى اليوم التالى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

قد تحصل هذه الفترة على آراء وأقوال متضاربة بشأن مشروعك الجديد الذى تود تنفيذه، حيث يتوجب عليك التعامل بإيجابية وحماس مع من حولك واتخاذ القرارات الحاسمة.









برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: ركز على خططك

يتمتع مولود

برج الحمل

بمظهر جذاب ويبدو متألقا طوال الوقت، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة تؤهله لتولى المناصب الإدارية طوال الوقت، كما يميل لخوض المغامرات دائماً.

برج الحمل فى حظك اليوم 2 نوفمبر

يتمتع مولود برج الحمل بالعديد من المزايا والصفات المهمة، التى تميزه وتجعله محل إعجاب الآخرين فهو من الشخصيات المتفتحة والمحبوبة، كما يتميز بالثقة بالنفس طوال الوقت.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

لا تقف عاجزًا أمام الصعوبات التى تواجهك هذه الأيام وحاول أن تجد حلاً لها، وتجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء، حتى لا تقلل من تركيزك فى إنجاز المهام وتسبب لك التوتر فى علاقتك مع رؤسائك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

عليك أن تعرف أن المسئولية الزوجية ليست سهلة، ولهذا عليك الاعتماد على حكمتك وصبرك والتأنى فى إدارة حياتك مع الشريك حتى تشعر بالسعادة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

لا تبذل كل طاقتك فى اتجاه واحد؛ واحرص على التوازن فى تقسيم طاقتك ونشاطك على كل المهام التى تقوم بها فى حياتك حتى لا تشعر بالتعب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

يجب عليك التركيز بشكل أكبر على أهدافك وخططك المستقبلية، وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.









برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: تحقيق أمانى

يمتلك مولود برج الحوت العديد من الصفات الإيجابية والتى منها الطيبة والكرم وحب الخير للآخرين، كما يعتبر من

الشخصيات هادئة الطباع ويجيد تقديم الحب والاحتواء لمن حوله.

برج الحوت فى حظك اليوم 2 نوفمبر

يعتبر أصحاب برج الحوت من الشخصيات التى تمتلك القدرة الكبيرة على تخطى الصعاب بالرغم من أنهم شخصيات كسولة، لكن يمكن الاعتماد عليهم بشكل قوى ويجيدون فن التعامل مع الشخصيات بمختلف أنواعها.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

كن حريصًا على أن تحقق أهدافك فى الفترات المقبلة، واستمع جيدًا لمديرك فى العمل وابتعد عن المناقشات الجانبية والأفكار السلبية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افتح قلبك لشريك حياتك وناقشه فى كل الأمور التى تسببت فى إثارة الخلافات بينكما الفترة الماضية، وتخلص منها فى أسرع وقت ممكن، ويفضل ألا يكون هناك طرف ثالث بينكما.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن المشروبات الغازية ومارس التمارين الرياضية، وابتعد عن تناول الأطعمة السريعة فى الفترات المقبلة لكى تكون فى أفضل صحة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

خلال الأيام المقبلة سوف يحقق برج الحوت أمانيه وأحلامه وأهدافه، لكن عليه وضع خطة جيدة خلال الأيام المقبلة حتى ينجح.









برج القوس.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: تحمل المسئولية

يمتاز برج القوس

بالعديد من الصفات الطيبة، فهو عاشق للسفر وقادر على تكوين العلاقات، وشخص مرح قادر على بث الروح الإيجابية على من حوله، ويميل إلى الكوميديا ومحب للتفاصيل.

برج القوس فى حظك اليوم 2 نوفمبر

يمتاز مولود برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء وسرعة التفكير ورومانسى وعاشق لسماع الموسيقى، فهو قادر على تخطى الصعوبات والعمل تحت ضغط.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان جورج وسوف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

جدد أفكارك وحاول أن تلتزم خلال الفترات المقبلة حتى تحقق أهدافك فى العمل، ويفضل مشاورة الآخرين فى الأمور المتعلقة بالخطة المهنية حتى تحقق ما تريد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يجب عليك أن تبتعد عن التدخل فى الشئون الخاصة بشريك حياتك، واعطى له مساحته الشخصية كى لا تحدث بينكما خلافات توتر علاقتكما، وتجنب فرض رأيه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

من الأفضل أن تبتعد عن التفكير السلبى وأيضًا التوقف عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون، واحرص على تناول كميات كبيرة من المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس خلال الفترات المقبلة أن يأتى له مولود جديد، لذا عليه أن يستعد ويكون على قدر كبير من المسئولية.









برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: ركز فى عملك

يمتاز مولود برج الميزان بأنه شخص عاشق للأناقة ودائمًا يسعى للحصول على مظهر جذاب، وقادر على خطف القلوب وعاشق للسفر، وصاحب ملامح جذابة.

برج الميزان فى حظك اليوم2 نوفمبر

يمتاز مولود

برج الميزان

بأنه شخص عاطفى ورومانسى وعاشق للحب والتنزه مع الأصدقاء وتناول الطعام وطهيه بشكل جيد، وقادر على تبادل الكلمات الرومانسية وتقديم الهدايا.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

يجب على مولود برج الميزان أن يضع كل تركيزه فى عمله خلال الفترة المقبلة من أجل أن يحقق المطلوب منه وينتهى من المهام فى أسرع وقت، حتى يتخلص من الشعور بالتوتر أو القلق.



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يجب على مولود برج الميزان أن يهتم أكثر بشريك حياته، وأن يبتعد عن الأمور السلبية التى تتسبب فى خلق مشكلات فى العلاقة فى الفترات المقبلة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية وابتعد عن السكريات وحاول أن تساعد نفسك على حرق الدهون لكى تخسر وزنك فى أقل وقت، وابتعد عن تناول الأملاح، فى الفترة الحالية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يتخلص من الطاقة السلبية وينظر للحياة بنظرة إيجابية مختلفة حتى يشعر بالسعادة.









برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 2 نوفمبر: اهتم بالتفاصيل

يعتبر مولود

برج العذراء

من أكثر الشخصيات التى تتميز بقوة التحمل والصبر على الضغوطات ومقاومة الإرهاق الجسدى لأنه يمتلك القوة التى تساعده على ذلك، كما مخلص ومحب لعمله.



برج العذراء فى حظك اليوم 2 نوفمبر

يعرف عن مولود برج العذراء بأنه شخص منظم ويحب ترتيب كل شىء فى حياته وناصح دائماً لمن حوله، ولا يستسلم للأوهام فهو شخص قوى ويتميز بالصبر

الطويل.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

حافظ على التواصل بشكل قوى بينك وبين زملائك فى العمل فالتواصل مفتاح لحل المشكلات التى تقابلكم فى الفترة الحالية، وأيضاً خلال ساعات العمل، وحاول أن تتناقش مع مديرك فى أى فكرة تريد تنفيذها.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اهتم بالتفاصيل التى تخص شريك حياتك، وحاول أن تكون له مسكنا وأمانا وتبادل معه الهدايا والكلمات الطيبة واعطه الفرصة للتحدث فى الأمور التى تتسبب له فى الشعور بالازعاج والقلق.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تناول الكثير من الأكلات الصحية وحاول أن تبتعد عن تناول الأطعمة الدهنية، ويفضل أن تراقب وزنك فى الفترة الحالية، وحاول أن تتناول كميات كبيرة من المياه.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأنك تكون الفترة المقبلة هى أفضل فترات حياته، عليه أن يحاول استغلال طاقته الإيجابية ويعبر عن حبه لشريك حياته.