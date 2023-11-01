المؤقت واللون الأزرق موضة التاتو لشتاء 2024.. مناسبة لكل الأذواق

(MENAFN
- Youm7) أصبحت الموضة الموسمية غير مقتصرة فقط على الملابس والإكسسوارات، وألوان المكياج وتسريحة الشعر، ولكن أصبح الوشم أيضا فهناك رسومات مخصصة لكل موسم، وموضة تتغير كل فترة، ففي فترةما كان تغطيه الجسم بالعديد من الرسومات أمر شائع، ومن بعدها،
ظهرت بعض الأفكار الجديدة والبسيطة المناسبة للأجواء الباردة، وبحسب موقع "bustle"، تتغير اتجاهات موضة الوشم من وقت لآخر فهذا العام التغير الأكبر في نوع وألوان الحبر المستخدم،
إلى جانب التصميمات الأكثر بساطة، وهناك بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها في شتاء 2024..
تاتو مؤقت
يأتي هذا الموسم مناسباً للجميع من محبي الوشم أو التاتو ، أو من من يحلمون بتجربته، حيث أصبح الحبر المؤقت أو "التاتو المؤقت" وسيلة لتجربة العديد من الرسومات لفترة معينة، ثم يختفي مع مرور الوقت.
حبر مؤقت الرسومات الدقيقة
وعلى الرغم من أن الوشم في الماضي كان يعتمد على الكثير من التظليل لإنشاء تأثيرات متباينة وثلاثية الأبعاد، إلا أن شتاء 2024، أصبح الوشم الخطي البسيط والنظيف. من أهم الخطوات لتصميم عمل فني يتمتع بروح بسيطة تماماً.
الرسومات الدقيقة خطوط متموجة
يعتبر هذا الاتجاه مناسبا بشكل كبير لشتاء 2024 ، وخاصة مع الحبر الملون، فهو يعطي الشعور بالأمل، وخروج الطاقة السلبية من الجسد، للاستمتاع بالحياة والانطلاق، وخاصة إذا كان مرسوما حول الذراعين، أو المعصم.
خطوط متموجة التاتو الأحمر
الوشم الأحمر خيار رائع للتصميمات التي ترمز إلى الحب والعاطفة، حيث يرتبط اللون بهذه المشاعر، يمكنه استخدامه في التصميمات التي تحتوي على عناصر مثل الزهور أو القلوب أو النيران أو أي خيار حيث يكمل اللون الأحمر المعنى العام والجمالي.
التاتو الأحمر وشم صغير
لقد حقق الوشم الدقيق نجاحا كبيرا، وهذا ما جعله يستمر حتى فصل الشتاء ومتوقع أن يستمر فيما بعده، حيث إنه طريقة مثالية للتجول بأسلوب جديد أو إضافة لمحة من الجمال إلى منطقة بسيطة على ذراعيك.
وشم بسيط حبر أزرق
يعد الشتاء هو الوقت المثالي للحصول على بعض الحبر الأزرق أيضا، خاصة مع التصميم ذو الطابع الموسمي، حيث يضفي الظل لمسة فريدة من الألوان، سواء كنت تحصلين على رسمة ندفة ثلج، أو مجموعة من الزهور الزرقاء، أو فراشة جميلة.
الحبر الازرق رسومات بسيطة
يتميز هذا الفصل برسوماته المعبرة رغم بساطته، ففرع من الشجر أو القلب أو فراشة، أو حدوة حصان، أشكال بسيطة مميزة يمكن رسمها والاستمتاع بها ليس فقط في الشتاء ولكن طوال الوقت.
رسومات بسيطة
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