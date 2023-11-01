المؤقت واللون الأزرق موضة التاتو لشتاء 2024.. مناسبة لكل الأذواق

MENAFN - Youm7) أصبحت الموضة الموسمية غير مقتصرة فقط على الملابس والإكسسوارات، وألوان المكياج وتسريحة الشعر، ولكن أصبح الوشم أيضا فهناك رسومات مخصصة لكل موسم، وموضة تتغير كل فترة، ففي فترةما كان تغطيه الجسم بالعديد من الرسومات أمر شائع، ومن بعدها،ظهرت بعض الأفكار الجديدة والبسيطة المناسبة للأجواء الباردة، وبحسب موقع "bustle"، تتغير اتجاهات موضة الوشم من وقت لآخر فهذا العام التغير الأكبر في نوع وألوان الحبر المستخدم،إلى جانب التصميمات الأكثر بساطة، وهناك بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها في شتاء 2024..

تاتو مؤقت

يأتي هذا الموسم مناسباً للجميع من محبي الوشم أو التاتو ، أو من من يحلمون بتجربته، حيث أصبح الحبر المؤقت أو "التاتو المؤقت" وسيلة لتجربة العديد من الرسومات لفترة معينة، ثم يختفي مع مرور الوقت.

حبر مؤقت الرسومات الدقيقة

وعلى الرغم من أن الوشم في الماضي كان يعتمد على الكثير من التظليل لإنشاء تأثيرات متباينة وثلاثية الأبعاد، إلا أن شتاء 2024، أصبح الوشم الخطي البسيط والنظيف. من أهم الخطوات لتصميم عمل فني يتمتع بروح بسيطة تماماً.

الرسومات الدقيقة خطوط متموجة

يعتبر هذا الاتجاه مناسبا بشكل كبير لشتاء 2024 ، وخاصة مع الحبر الملون، فهو يعطي الشعور بالأمل، وخروج الطاقة السلبية من الجسد، للاستمتاع بالحياة والانطلاق، وخاصة إذا كان مرسوما حول الذراعين، أو المعصم.

خطوط متموجة التاتو الأحمر



الوشم الأحمر خيار رائع للتصميمات التي ترمز إلى الحب والعاطفة، حيث يرتبط اللون بهذه المشاعر، يمكنه استخدامه في التصميمات التي تحتوي على عناصر مثل الزهور أو القلوب أو النيران أو أي خيار حيث يكمل اللون الأحمر المعنى العام والجمالي.

التاتو الأحمر وشم صغير

لقد حقق الوشم الدقيق نجاحا كبيرا، وهذا ما جعله يستمر حتى فصل الشتاء ومتوقع أن يستمر فيما بعده، حيث إنه طريقة مثالية للتجول بأسلوب جديد أو إضافة لمحة من الجمال إلى منطقة بسيطة على ذراعيك.

وشم بسيط حبر أزرق

يعد الشتاء هو الوقت المثالي للحصول على بعض الحبر الأزرق أيضا، خاصة مع التصميم ذو الطابع الموسمي، حيث يضفي الظل لمسة فريدة من الألوان، سواء كنت تحصلين على رسمة ندفة ثلج، أو مجموعة من الزهور الزرقاء، أو فراشة جميلة.

الحبر الازرق رسومات بسيطة

يتميز هذا الفصل برسوماته المعبرة رغم بساطته، ففرع من الشجر أو القلب أو فراشة، أو حدوة حصان، أشكال بسيطة مميزة يمكن رسمها والاستمتاع بها ليس فقط في الشتاء ولكن طوال الوقت.

رسومات بسيطة



