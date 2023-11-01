وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.. خطواتها سهلة وبسيطة

تحتاج البشرة لروتين معين للحفاظ على نضارتها وإشراقها، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية تساعد في ترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة، وفقًا لما جاء في موقع goodhousekeeping

قناع الوجه بالكاكاو المضاد للشيخوخة قناع الوجه بالكاكاو المضاد للشيخوخة

قناع الكاكاو مليء بمضادات الأكسدة يجدد الرطوبة ويمنح البشرة مظهرًا شبابيًا ويساعد على

ترطيب

ونضارتها من خلال :



طريقة عمل قناع الكاكاو المضاد للشيخوخة :المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القشطة

.

وملعقة كبيرة من العسل.

وبياض بيضة واحدة.

طريقة تحضير قناع الكاكاو للبشرة:



قومي بتحضير إناء مناسب ثم قومي بوضع

جميع المكونات.



قومي بوضع الخليط على الوجه واتركيه حتى يجف ثم غسل الوجه ويعمل هذا القناع على ترطيب وتقشير البشرة بلطف بالإضافة إلى أن العسل مرطب يعزز الجلد

ويعطيه الحيوية

قناع الشوفان لترطيب الوجه: المكونات:

3 ملاعق صغيرة من الشوفان المطحون.



4 ملاعق

صغيرة من عصير التفاح.

طريقة التحضير :



في وعاء ضعي جميع المكونات حتي تحصلين على عجينة متماسكة يمكن فردها على البشرة.

ثم ضيفي ربع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من السكر البني.

وضعى المكونات على بشرة نظيفة واتركيه لمدة خمس إلى 10 دقائق ثم قومي بغسل الوجه.

قناع الشوفان





قناع التوت لتفتيح الوجه: المكونات:

ملعقة كبيرة من التوت المطحون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من عصير الخيار.

وملعقتين من صودا الخبز.





طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في إناء ثم قومي بخلطهم ووضعهم على البشرة.

اتركى الخليط على الوجه لمدة تتراوح مابين 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسلى بشرتك بلطف.