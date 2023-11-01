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تعرف على 7 معلومات للحفاظ على طنابير السيارة من التآكل

11/1/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) تعد " طنابير السيارات " جزء مرتبط ارتباطا وثيقا للتحكم في فرامل السيارة، حيث تساعد على إيقاف السيارة في حالة تفادى الاصطدام على الطريق، أو لإيقاف السيارة فى حالة حدوث أى موقف طارئ.

وإليكم 7 معلومات للحفاظ علي الطنابير أطول مدة ممكنة من التآكل:

أولا: يجب عمل الصيانة الدورية حيث يتم الكشف علي حالة الطنابير وتقدير الوقت اللازم لتغييرها ومدي الأمان عند إستعمالها مدة أطول من اللازم.

ثانيا: يجب التقليل من الضغط على فرامل السيارة بعنف أثناء القيادة ومن الأفضل إتباع إرشادات المرور لقيادة أمنة من خلال ترك مسافة بين سيارتك وبين السيارات من حولك لتجنب الفرملة المفاجئة.

ثالثا: يجب غسل السيارة بحذر خاصة بعد السير لمسافات طويلة ويفضل الإنتظار مدة كافية حتي تبرد لبضعة ساعات ، وذلك لأن الطنابير تكون ساخنة وتعرضها للمياه في أثناء الغسل يؤدى لتلفها.

رابعا: ضرورة فحص مستوى زيت الفرامل بشكل منتظم ، ويجب تزويده عندما ينقص بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص دوري لمنظومة الفرامل بالكامل.

خامسا: يجب إختيار نوع الزيت المناسب الذي يتم تزويده لفرامل السيارة ، ويجب أن يكون موصي به لسيارتك من قبل الشركة المصنعة لها أو مطابق لمواصفات الكبح الموصي بها عالميًا.

سادسا: لابد من تجنب الضغط المتواصل على الفرامل ، بالإضافة إلى ضرورة فحص الطنابير بصورة منتظمة للتأكد من عدم تأكلها .

سابعا: يجب البعد عن خرط طنابير الفرامل أكثر من مرة حتى لا تضعف منظومة الفرامل ، وللحفاظ على الطنابير.







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