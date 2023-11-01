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تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرة

11/1/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع ستبدأ فى تركيب 400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع إجبارى للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي دون الانتظار لتقديم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، كاشفا أنه سيتم تنفيذ الخطة على مرحلتين خلال الـ3 أشهر المقبلة.



وأضاف المصدر، أنه من المستهدف أن يتم استرداد 3 مليارات جنيه خلال عام 2024 بعد الانتهاء من تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو الحفاظ على حق الدولة لتتمكن من تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.



وقال المصدر، إن هناك عدد من الأحياء التى تعانى من انقطاعات متكررة نتيجة انتشار السرقات بها خاصة بالمبانى العشوائية و المخالفة وذلك بسبب دخول أحمال مفاجأة للشبكة دون التخطيط لها و هو ما يؤثر سلبا على استقرار الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية.












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