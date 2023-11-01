ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023

(MENAFN
- Youm7) ارتفعت مبيعات السيارات في أوروب مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023،
وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.
وبلغت مبيعات السيارات الجديدة 851,156 وحدة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 15.2 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي 2022،
وبدأ سوق السيارات الأوروبي يشهد نموا بشكل منذ أغسطس 2022
بعد أن تضرر بشدة من جائحة " كوفيد – 19 " والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6 بالمئة لتصل إلى 115,971 وحدة، لكنها تخلفت عن السيارات العاملة بالديزل من حيث حصص السوق المجمعة.
ولأول مرة تستحوذ مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالكهرباء بشكل كامل علي 14,1 % من السوق في يونيو ، متقدمة على سيارات الديزل للمرة الأولى مع العلم أن حصة السيارات الكهربائية إنخفضت إلى 13,6 % في يوليو بينما شكل الديزل
14,1% ، كما
إستحوذت السيارات العاملة بالبنزين على الشريحة الأكبر من السوق بنسبة 35,8 %، تليها السيارات الهجينة بنسبة 25,6 %.
ويذكر أن شركات تصنيع السيارات تنتظر الموعد النهائي الذي حدده الإتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035.
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