ارتفاع مبيعات السيارات بأوروبا بنسبة 15.2% منذ يوليو 2022 وحتى يوليو 2023

MENAFN - Youm7) ارتفعت مبيعات السيارات في أوروب مع استعادة سيارات الديزل المركز الثالث في حصة السوق من السيارات الكهربائية، منذ يوليو 2022 وحتي يوليو 2023،وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

وبلغت مبيعات السيارات الجديدة 851,156 وحدة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 15.2 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي 2022،

وبدأ سوق السيارات الأوروبي يشهد نموا بشكل منذ أغسطس 2022

بعد أن تضرر بشدة من جائحة " كوفيد – 19 " والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6 بالمئة لتصل إلى 115,971 وحدة، لكنها تخلفت عن السيارات العاملة بالديزل من حيث حصص السوق المجمعة.

ولأول مرة تستحوذ مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالكهرباء بشكل كامل علي 14,1 % من السوق في يونيو ، متقدمة على سيارات الديزل للمرة الأولى مع العلم أن حصة السيارات الكهربائية إنخفضت إلى 13,6 % في يوليو بينما شكل الديزل

14,1% ، كما

إستحوذت السيارات العاملة بالبنزين على الشريحة الأكبر من السوق بنسبة 35,8 %، تليها السيارات الهجينة بنسبة 25,6 %.

ويذكر أن شركات تصنيع السيارات تنتظر الموعد النهائي الذي حدده الإتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035.