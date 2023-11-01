توطين الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة يقود واردات السلع الاستهلاكية للتراجع

MENAFN - Youm7) يبقى توطين الصناعة هو أحد الأهداف التي حازت على أولوية كبيرة للدولة، وأصبح هو الشعار الذي سعت لتحقيقه منذ فترة، وبدأ يؤتي ثماره خاصة فى عدة قطاعات صناعية، مثل السلع الاستهلاكية المعمرة والهواتف المحمولة، وغيرها من الصناعات الأخرى المتفرقة، وذلك محصلة للإجراءات التي اتخذتها الدولة، مؤخرا من أجل زيادة الاستثمارات في الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التراجع الذي شهدته الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، حيث حققت تلك الواردات وفرا تجاوزت قيمته نحو مليار ونصف المليار خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات الجهاز إلى السلع التي سجلت أعلى تراجعا خلال تلك الفترة، وكان من بينها الواردات المصرية من شاشات التليفزيون والتي حققت وفرا في الواردات بلغ 371 مليون و338 ألف دولار، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 7 ملايين و248 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2023، مقابل 378 مليون و586 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، يليها واردات مصر من الهواتف المحمولة، حيث بلغت مليوني و158 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، مقابل 340 مليون و250 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بوفر بلغ 338 مليون و92 ألف دولار.

وفى نفس السياق، طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأجهزة التنفيذية بوضع خطط سريعة لتحقيق مزيدا من الخطوات لعميق الصناعة، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية تقدر بنحو 35 مليار دولار فقط، مقابل 30 مليار دولار مدخلات إنتاج، مما يشير إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية سريعة لتعميق الصناعة وتوطينها وإحلال الواردات الأجنبية لتحقيق مزيدا من القيمة المضافة للاقتصاد المحلى، والا تعمد فقط على الصناعات التجميعية، وبالتالي هناك ضرورة لحصر إمكانياتنا المحلية وزيادة استغلال المواد الخام المحلية بدلا من تصديرها.