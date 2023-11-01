لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة

(MENAFN
- Youm7) تجتمع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة عند وضعها الحالى.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
قررت في اجتماعهـا الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
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