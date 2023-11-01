لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تجتمع اليوم لحسم أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

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