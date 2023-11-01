ذاكرة اليوم.. بريطانيا ترسل وعد بلفور ورحيل برنارد شو وعيد ميلاد مدحت صالح

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 2 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

1917 - وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يرسل رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.







1937 - الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني يعلن إنشاء محور برلين / روما والذي يعرف باسم دول المحور، وهو يضم الدول التي واجهت الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.

1947 - نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير.

1976 - جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

1983 - الرئيس الأمريكي رونالد ريجان يوقع قرارًا يعتبر فيه يوم عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عيدًا وطنيًا سنويًا في الولايات المتحدة تحت اسم يوم مارتن لوثر كينغ.

2017 - عُلماء آثار يُعلنون اكتشافهم بهوًا كبيرًا جديدًا مجهول الغاية داخل الهرم الأكبر.





ولد في مثل هذا اليوم

1231 - سيف الدين قطز، سلطان مملوكي.

1755 - الملكة ماري أنطوانيت، زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا.

1923 - صلاح سرحان، ممثل.

1936 - حسن كامي، مغني أوبرا وممثل.

1946 - سامي العدل، ممثل ومخرج.

1960 - مدحت صالح، مغني وممثل.





رحل في مثل هذا اليوم

1950 - جورج برنارد شو، أديب وروائي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.

2004 -زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رؤسائها.

أيام ومناسبات عالمية

يوم جميع الأرواح في الكاثوليكية.