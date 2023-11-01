ذاكرة اليوم.. بريطانيا ترسل وعد بلفور ورحيل برنارد شو وعيد ميلاد مدحت صالح

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 2 نوفمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1917 - وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يرسل رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.
1937 - الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني يعلن إنشاء محور برلين / روما والذي يعرف باسم دول المحور، وهو يضم الدول التي واجهت الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.
1947 - نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير.
1976 - جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
1983 - الرئيس الأمريكي رونالد ريجان يوقع قرارًا يعتبر فيه يوم عيد ميلاد مارتن لوثر كينغ عيدًا وطنيًا سنويًا في الولايات المتحدة تحت اسم يوم مارتن لوثر كينغ.
2017 - عُلماء آثار يُعلنون اكتشافهم بهوًا كبيرًا جديدًا مجهول الغاية داخل الهرم الأكبر.
ولد في مثل هذا اليوم
1231 - سيف الدين قطز، سلطان مملوكي.
1755 - الملكة ماري أنطوانيت، زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا.
1923 - صلاح سرحان، ممثل.
1936 - حسن كامي، مغني أوبرا وممثل.
1946 - سامي العدل، ممثل ومخرج.
1960 - مدحت صالح، مغني وممثل.
رحل في مثل هذا اليوم
1950 - جورج برنارد شو، أديب وروائي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.
2004 -زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رؤسائها.
أيام ومناسبات عالمية
يوم جميع الأرواح في الكاثوليكية.
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