هيئة الكتاب تصدر ثلاثة دواوين لثلاثة شعراء من قصيدة النثر

MENAFN - Youm7) أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتا ، ثلاثة دواوين من قصيدة النثر، للشعراء عاطف عبد العزيز، ونجاة علي، وأسامة جاد.

وجاء الديوان الأول لعاطف عبد العزيز بعنوان "غياب حر"، والذي ضم مجموعة من القصائد من بينها: "الكتانة، في مديح القسوة، جنة المطاريد، وليس بالقرب منادير، صباح الخير يا إسكندرية، أيام اللالا، النعام، الليل، رائحة الحليب، تحت ظل دموي، عادة سرية، خليط، حديث صامت في المدينة الضاجة.

عاطف عبد العزيز، من مواليد القاهرة، تخرج في كلية الفنون الجميلة، ويعمل مهندسا معماريًا، وصد له من قبل، ذاكرة الظل، حيطان بيضاء، كائنات تتهيأ للنوم، وغيرها.





الوقت خارج الوحده





ديوان اسامة جاد





غياب حر





أما الديوان الثاني "الوقت خارج الوحدة" لـ نجاة علي، ويضم مجموعة قصائد منها: «البحارة، البعيد، هيلين، الغريب، مرآة، بنيامين، دانيال، تلك الموسيقى التي تتسل كالضوء، القدم التي خدشتها عيونكم وغيرها.

نجاة علي، شاعرة مصرية من مواليد القاهرة، حصلت على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، صدر لها من قبل: كائن خرافي غايته الثرثرة، حائط مشقوق، مثل شفرة سكين، والمفارقة في قصص يوسف إدريس القصيرة، الراوي في روايات نجيب محفوظ، وغيرها.

والديوان الثالث "راكب في المقعد المكسور" لـ أسامة جاد، ويضم مجموعة من القصائد من بينها: «ذعر، صمت الحملان، ماء حزين، كأس، لأجل أن تنام في هدوء، عندما استيقظ البحر، يلم خطواته ويرميها في البحر، أشياء غريبة تحدث أحيانا، عندك بحرية يا ريس، غرق، هواء فزعان، عن شجرة، نوة، من أغاني الماء، صخب، فيزياء، شهوة، قسوة، ألفة» وغيرها من القصائد.

أسامة جاد، صدر له من قبل، ديوان «الجميلة سوف تأتي»، والمجموعة القصصية «صباح مناسب للقتل»، ورواية «أسنان بيضاء»، وغيرها من المؤلفات.