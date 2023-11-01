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مصر والقضية الفلسطينية.. ندوة لمناقشة الموسوعة فى المجلس الأعلى للثقافة

11/1/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة لمناقشة "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية - المجلد السادس"، يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 –
في تمام الساعة الخامسة مساءً

تأتى الندوة، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بالندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور
جمال شقرة،
والدكتور زكي البحيرى، وشعبان يوسف، والدكتور عاصم الدسوقي، ويدير المائدة الدكتور
خلف الميرى.


جدير بالذكر، باقى أيام قليلة على الإعلان عن أسماء أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة الجدد، والتى ستضم مجموعة من أسماء الشباب بجانب الأدباء والمثقفين والأكاديميين الكبار أصحاب الخبرة.

ويشار إلى أن هناك العديد من الشعب التي تندرج تحتها عدد من اللجان، فشعبة السياسات والتنمية الثقافية، تندرج تحتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ولجنة حماية الملكية الفكرية، ولجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، ولجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، ولجنة التراث الثقافي غير المادى "الفنون الشعبية"، لجنة الشباب.

وشعبة الفنون، تندرج تحتها لجنة السينما، لجنة المسرح، لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية، لجنة الفنون التشكيلية والعمارة ولجنة فنون الطفل، وشعبة الآداب ، تنقسم إلى لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، لجنة السرد القصصى والروائى، لجنة الشعر، لجنة الترجمة ، أما عن شعبة العلوم الاجتماعية والإنسانية تندرج تحتها لجنة الاعلام، لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، لجنة التاريخ والآثار، لجنة التربية وعلم النفس، لجنة الجغرافيا والبيئة، لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، لجنة الكتاب والنشر، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.







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