صدر حديثا.. مغرم بالناى يهذى ديوان للشاعر محمد حلمى حامد

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون ديوان "مغرم بالناى يهذى"، للدكتور محمد حلمى حامد، والديوان يتضمن عشرين قصيدة، وهوعمله الشعرى التاسع.

وتأتى قصائد الديوان بعنوان "على حبل غسيلك، نزهةٌ فى السماء، الصخرةُ والبحر، أنتصرُ لِذَاتي، أنا حُرٌّ، أُمنيَّات قلبٍ، صباح الخير، إلى أمير الشِّعْر، نجَّار، الضَّبُ والضَّبابُ، كِتاب الحماقة، في الفخر والشكوى، عَنِ المُلك والمالك، بلا نافذة، شَرَفُ اللصوص، حتى تزدحم، سيكون علينا، تعبَ الصياد، لَحْنُ النَّاي المذبوح، حرائقُ النَّاي، والشعر لمحٌ تكفي إشارته".

ومن أجواء الديوان

قصيدته (نا حرٌ) :



أريدُ أعيشُ مثلَ الطَّيرِ سارحةً

فلا أخشى ولا أرتابْ

ولا أَلْقَى بطرْفِ الظهرِ

ساقطةً ولا كذَّاب

أَليفَ الوجهِ

يَلْقاني كما الأحبابْ

على شَفَتِيْهِ ضِحكةُ طفلةٍ خَجْلَى

وفي عيْنَيْهِ عاصفةٌ من الأَوْصَاب

وفي كَفَّيْهِ من دَمِّي ومن لَحْمي

بقايا مِزْقَةٍ تُدْمِي على الأنياب.

الكاتب الدكتور محمد حلمي حامد، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.

صدر له ثمانية دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان“هنا بيت (2021) ، وقريبا يصدر له قصة للطفل عن المركز القومى لثقافة الطفل والمجلس الأعلى للثقافة بعنوان ( حصون بارليف)، بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

كما أن للدكتور محمد حلمي حامد العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).