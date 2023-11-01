صدر حديثا.. مغرم بالناى يهذى ديوان للشاعر محمد حلمى حامد

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون ديوان "مغرم بالناى يهذى"، للدكتور محمد حلمى حامد، والديوان يتضمن عشرين قصيدة، وهوعمله الشعرى التاسع.
وتأتى قصائد الديوان بعنوان "على حبل غسيلك، نزهةٌ فى السماء، الصخرةُ والبحر، أنتصرُ لِذَاتي، أنا حُرٌّ، أُمنيَّات قلبٍ، صباح الخير، إلى أمير الشِّعْر، نجَّار، الضَّبُ والضَّبابُ، كِتاب الحماقة، في الفخر والشكوى، عَنِ المُلك والمالك، بلا نافذة، شَرَفُ اللصوص، حتى تزدحم، سيكون علينا، تعبَ الصياد، لَحْنُ النَّاي المذبوح، حرائقُ النَّاي، والشعر لمحٌ تكفي إشارته".
ومن أجواء الديوان
قصيدته (نا حرٌ) :
أريدُ أعيشُ مثلَ الطَّيرِ سارحةً
فلا أخشى ولا أرتابْ
ولا أَلْقَى بطرْفِ الظهرِ
ساقطةً ولا كذَّاب
أَليفَ الوجهِ
يَلْقاني كما الأحبابْ
على شَفَتِيْهِ ضِحكةُ طفلةٍ خَجْلَى
وفي عيْنَيْهِ عاصفةٌ من الأَوْصَاب
وفي كَفَّيْهِ من دَمِّي ومن لَحْمي
بقايا مِزْقَةٍ تُدْمِي على الأنياب.
الكاتب الدكتور محمد حلمي حامد، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.
صدر له ثمانية دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان“هنا بيت (2021) ، وقريبا يصدر له قصة للطفل عن المركز القومى لثقافة الطفل والمجلس الأعلى للثقافة بعنوان ( حصون بارليف)، بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة.
كما أن للدكتور محمد حلمي حامد العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).
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