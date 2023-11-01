حكايات أرض العزة.. ليلة فلسطينية فى جيزويت القاهرة

MENAFN - Youm7) تقدمفرقة "مساحة" بالتعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية - جيزويت القاهرة - عرض بعنوان "حكايات أرض العزة- فلسطين"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم ، في مقر الجيزويت بالفجالة، الدخول مجانًا.

وتستمر الأمسية لمدة ساعتين وتحتوى على مجموعة من الحكايات والأغانى التى كتبت من أجل فلسطين، وذلك تحت إشراف ورؤية وإخراج مي عبد السلام.

قالت مي عبد السلام، مؤسس فرقة "مساحة": إن فن الحكي قادر على توصيل الرسائل مثله كبقية الفنون، فحين يقف "الحكواتي" على المسرح يستطيع أن يتفاعل مع الجمهور وأن يرسم له المشهد الذي يحكي عنه، وهنا اليوم رسالتنا هي الصمود الذي يميز أهل فلسطين، هو ما نراه منهم عبر السنوات وقد أثر فينا في مناح عديدة.

وأضافت مى عبد السلام، أن الليلة بها ثمان حكايات تتنوع فيها الأصوات بين النساء والرجال، منها قصص حقيقية حدثت بالفعل ومنها مستوحى من الواقع المعاش.

"مساحة" هي فرقة مستقلة بدأت في فبراير 2022، تهتم بفن الحكي بداية من تكوين الفكرة وحتى صياغتها بصورتها الدرامية وعرضها للجمهور.