كل ما تريد معرفته عن ميزات M3 Macbook Pro.. أبرزها شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 20%

(MENAFN
- Youm7) أطلقت شركة آبل طرازات ماك بوك برو، جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة في حدث Scary Fast، تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مدعومة بأحدث شرائح M3 التي قدمتها الشركة أيضًا في هذا الحدث.
توفر طرازات ماك بوك برو التي تعمل بنظام M3 ترقيات ملحوظة لأداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU).
وبصرف النظر عن هذا، فإن طرازات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة تتميز أيضًا بشاشات أكثر سطوعًا بنسبة 20% للمحتوى القياسي، حسبما زعمت الشركة.
كيف تختلف شاشة أحدث جهاز ماك بوك برو
تدعي المواصفات الفنية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تقدمها آبل على موقعها الرسمي أن جميع طرازات ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة الأحدث، توفر ما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع لمحتوى حقوق السحب الخاصة.
تعد الشاشات الجديدة أكثر سطوعًا بنسبة 20% من الطرازات السابقة التي تدعم 500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، بالنسبة لمحتوى HDR، يمكن لجميع الطرازات تحقيق ذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، والتي تظل دون تغيير.
أشارت شركة آبل: "تعد شاشة Liquid Retina XDR أفضل شاشة كمبيوتر محمول في العالم، مع درجة سطوع استثنائية تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع وذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، ونسبة تباين مذهلة، وألوان زاهية، وزاوية مشاهدة رائعة، ويتم الآن عرض محتوى SDR بمعدل يصل إلى 600 شمعة/المتر المربع، وهو أكثر سطوعًا بنسبة 20% من ذي قبل."
محرك M3 ماك بوك برو: تفاصيل التوفر
ويتوفر طرازي ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودين بمحرك M3 للطلب المسبق، حيث يمكن للعملاء حجز أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مسبقًا على متجر آبل عبر الإنترنت وفي تطبيق Apple Store في 27 دولة ومنطقة، بما في ذلك الهند.
ستبدأ الشركة في تسليم أحدث طرازات أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها في مواقع متجر آبل وموزعي آبل المعتمدين بدءًا من 7 نوفمبر.
ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من آبل توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجانًا إلى عتبة بابهم، تدعم أحدث أجهزة MacBooks من آبل أيضًا ميزات جديدة مثل التخزين المؤقت الديناميكي وتتبع الأشعة المستند إلى الأجهزة للألعاب.
تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذه أيضًا بإعداد صوتي بستة مكبرات صوت وتوفر مجموعة واسعة من خيارات الاتصال.
MENAFN01112023000132011024ID1107355722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.