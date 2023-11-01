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كل ما تريد معرفته عن ميزات M3 Macbook Pro.. أبرزها شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 20%

11/1/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة آبل طرازات ماك بوك برو، جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة في حدث Scary Fast، تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مدعومة بأحدث شرائح M3 التي قدمتها الشركة أيضًا في هذا الحدث.



توفر طرازات ماك بوك برو التي تعمل بنظام M3 ترقيات ملحوظة لأداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU).




وبصرف النظر عن هذا، فإن طرازات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة تتميز أيضًا بشاشات أكثر سطوعًا بنسبة 20% للمحتوى القياسي، حسبما زعمت الشركة.



كيف تختلف شاشة أحدث جهاز ماك بوك برو


تدعي المواصفات الفنية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تقدمها آبل على موقعها الرسمي أن جميع طرازات ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة الأحدث، توفر ما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع لمحتوى حقوق السحب الخاصة.



تعد الشاشات الجديدة أكثر سطوعًا بنسبة 20% من الطرازات السابقة التي تدعم 500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، بالنسبة لمحتوى HDR، يمكن لجميع الطرازات تحقيق ذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، والتي تظل دون تغيير.



أشارت شركة آبل: "تعد شاشة Liquid Retina XDR أفضل شاشة كمبيوتر محمول في العالم، مع درجة سطوع استثنائية تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع وذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، ونسبة تباين مذهلة، وألوان زاهية، وزاوية مشاهدة رائعة، ويتم الآن عرض محتوى SDR بمعدل يصل إلى 600 شمعة/المتر المربع، وهو أكثر سطوعًا بنسبة 20% من ذي قبل."



محرك M3 ماك بوك برو: تفاصيل التوفر




ويتوفر طرازي ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودين بمحرك M3 للطلب المسبق، حيث يمكن للعملاء حجز أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه مسبقًا على متجر آبل عبر الإنترنت وفي تطبيق Apple Store في 27 دولة ومنطقة، بما في ذلك الهند.



ستبدأ الشركة في تسليم أحدث طرازات أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها في مواقع متجر آبل وموزعي آبل المعتمدين بدءًا من 7 نوفمبر.



ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من آبل توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجانًا إلى عتبة بابهم، تدعم أحدث أجهزة MacBooks من آبل أيضًا ميزات جديدة مثل التخزين المؤقت الديناميكي وتتبع الأشعة المستند إلى الأجهزة للألعاب.





تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذه أيضًا بإعداد صوتي بستة مكبرات صوت وتوفر مجموعة واسعة من خيارات الاتصال.












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