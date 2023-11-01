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سبب عدم قدرة رواد الفضاء على التنفس.. كيف يختلف الهواء بين قمرنا وكوكب الأرض؟

11/1/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Youm7) نعرف جيدا أن رواد الفضاء الذين وصلوا إلى القمر لا يستطيعون التنفس عليه، بدون بدل الفضاء الخاصة بهم، وأن القمر لا يوجد به هواء، ولكن كيف ذلك، وفيما يختلف تحديدا عن كوكب الأرض، نرصد لك هذه الحقائق وتفاصيلها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





هناك طبقة رقيقة جدًا جدًا من الغازات على سطح القمر والتي يمكن تسميتها بالغلاف الجوي، وهذه هي الطريقة التي يقارن بها التركيب الخاص بالقمر بكوكبنا.





أولاً، من المعروف على الأرض أن الأكسجين يشكل ما يقل قليلاً عن 21% من الهواء الذي نتنفسه، والباقي عبارة عن النيتروجين (78%)، والأرجون (0.93%)، وخليط من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون أي ما يعادل 0.04%.





لكن لا يوجد أكسجين في الغلاف الخارجي للقمر، ومن الصعب للغاية الحصول على تركيبة دقيقة للغازات، لكن قياسات ناسا تشير إلى أن النيون يشكل 29% من الغلاف الجوي، والهيليوم 25%، والهيدروجين 22%، والأرجون 20%.





كما تم اكتشاف غاز الميثان والأمونيا وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من الصوديوم والبوتاسيوم.














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