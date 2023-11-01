سبب عدم قدرة رواد الفضاء على التنفس.. كيف يختلف الهواء بين قمرنا وكوكب الأرض؟

(MENAFN
- Youm7) نعرف جيدا أن رواد الفضاء الذين وصلوا إلى القمر لا يستطيعون التنفس عليه، بدون بدل الفضاء الخاصة بهم، وأن القمر لا يوجد به هواء، ولكن كيف ذلك، وفيما يختلف تحديدا عن كوكب الأرض، نرصد لك هذه الحقائق وتفاصيلها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
هناك طبقة رقيقة جدًا جدًا من الغازات على سطح القمر والتي يمكن تسميتها بالغلاف الجوي، وهذه هي الطريقة التي يقارن بها التركيب الخاص بالقمر بكوكبنا.
أولاً، من المعروف على الأرض أن الأكسجين يشكل ما يقل قليلاً عن 21% من الهواء الذي نتنفسه، والباقي عبارة عن النيتروجين (78%)، والأرجون (0.93%)، وخليط من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون أي ما يعادل 0.04%.
لكن لا يوجد أكسجين في الغلاف الخارجي للقمر، ومن الصعب للغاية الحصول على تركيبة دقيقة للغازات، لكن قياسات ناسا تشير إلى أن النيون يشكل 29% من الغلاف الجوي، والهيليوم 25%، والهيدروجين 22%، والأرجون 20%.
كما تم اكتشاف غاز الميثان والأمونيا وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من الصوديوم والبوتاسيوم.
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