5 نصائح لجعل بطارية Iphone 15 تدوم لفترة أطول

(MENAFN
- Youm7) مع كل إصدار جديد لنظام التشغيل وجهاز iPhone جديد، هناك شكاوى حول مشكلات تتعلق بعمر البطارية، وهذا العام ليس استثناءً، غالبًا ما تكون هناك فترات من الاستنزاف السريع للبطارية بعد التحديث أو الإصدار بسبب المزامنة خلف الكواليس، ولكن في بعض الأحيان قد تستمر المشكلات لفترة أطول، وفقاً لموقع macrumors.
يمكن أن تكون مشاكل عمر البطارية ناجمة عن الميزات الجديدة التي طبقتهاApple
، أو الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح، أو ببساطة زيادة طفيفة في الاستخدام بعد التحديث، ومهما كان السبب، إليك بعض الخطوات التي ستساعد بالتأكيد في الحفاظ على البطارية على جهازك الجديد.
قم بإيقاف تشغيل الأنشطة المباشرة
تتيح الأنشطة المباشرة للتطبيقات الاحتفاظ بإشعارات مستمرة على شاشة القفل أو الجزيرة الديناميكية، وفي iOS 17، يتم استخدام الأنشطة المباشرة أكثر من أي وقت مضى.
حذف شاشة القفل وعناصر واجهة المستخدم للشاشة الرئيسية
في iOS 17، قامت Apple بتحسين الأدوات بشكل أكبر، حيث قدمت التفاعلية، ويمكن الآن استخدام الأدوات مباشرة على شاشة القفل، حتى تتمكن من القيام بأشياء مثل التحكم في منتجات المنزل الذكي أو تحديد التذكيرات دون فتح التطبيق.
إذا كنت لا تستخدم أداة معينة كثيرًا، فقد يكون من الأفضل إزالتها للحفاظ على عمر البطارية، على الرغم من أنه من المفيد استكشاف ما إذا كان استخدام الأداة أقل استهلاكًا للبطارية من فتح التطبيق.
قم بإيقاف تشغيل البريد الصوتي المباشر
البريد الصوتي المباشر عبارة عن ميزة تتيح لك الحصول على قراءة في الوقت الفعلي لرسالة البريد الصوتي التي يتركها شخص ما حتى تتمكن من الرد على الهاتف إذا كان هناك شيء مهم، نظرًا لأن البريد الصوتي المباشر يظهر مباشرةً على شاشة القفل، فهو لا يقدم أي خدمة لبطاريتك.
قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop التقريبية
عندما تحمل جهازي iPhone يعملان بنظام iOS 17 معًا، أو iPhone يعمل بنظام iOS 17 وApple Watch
تعمل
بنظام watchOS 10.1، يبدأ iPhone بروتوكول AirDrop
أو نقل جهات الاتصال على أساس القرب، إذا كنت تقوم بتشغيل هذا باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لذلك إذا كان لديك iPhone بالقرب من iPhone آخر واستمرت واجهة AirDrop في الظهور، فقد ترغب في إيقاف تشغيله.
استفد من الخرائط غير المتصلة بالإنترنت
في iOS 17، يمكنك تنزيل خرائط Apple للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، إنه مفيد عندما لا يكون لديك اتصال خلوي، ولكنه جيد أيضًا للاستخدام حتى لو كان لديك اتصال، إذا كنت مسافرًا في منطقة بها اتصال متقطع إلى حد ما، فإن تنزيل خريطة لتلك المنطقة ثم إيقاف تشغيل شبكة الهاتف الخلوي سيحافظ على عمر البطارية دون التأثير على قدرتك على التنقل.
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