5 نصائح لجعل بطارية Iphone 15 تدوم لفترة أطول

MENAFN - Youm7) مع كل إصدار جديد لنظام التشغيل وجهاز iPhone جديد، هناك شكاوى حول مشكلات تتعلق بعمر البطارية، وهذا العام ليس استثناءً، غالبًا ما تكون هناك فترات من الاستنزاف السريع للبطارية بعد التحديث أو الإصدار بسبب المزامنة خلف الكواليس، ولكن في بعض الأحيان قد تستمر المشكلات لفترة أطول، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن أن تكون مشاكل عمر البطارية ناجمة عن الميزات الجديدة التي طبقتهاApple

، أو الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح، أو ببساطة زيادة طفيفة في الاستخدام بعد التحديث، ومهما كان السبب، إليك بعض الخطوات التي ستساعد بالتأكيد في الحفاظ على البطارية على جهازك الجديد.

قم بإيقاف تشغيل الأنشطة المباشرة

تتيح الأنشطة المباشرة للتطبيقات الاحتفاظ بإشعارات مستمرة على شاشة القفل أو الجزيرة الديناميكية، وفي ‌iOS 17‌، يتم استخدام الأنشطة المباشرة أكثر من أي وقت مضى.

حذف شاشة القفل وعناصر واجهة المستخدم للشاشة الرئيسية

في ‌iOS 17‌، قامت Apple بتحسين الأدوات بشكل أكبر، حيث قدمت التفاعلية، ويمكن الآن استخدام الأدوات مباشرة على شاشة القفل، حتى تتمكن من القيام بأشياء مثل التحكم في منتجات المنزل الذكي أو تحديد التذكيرات دون فتح التطبيق.

إذا كنت لا تستخدم أداة معينة كثيرًا، فقد يكون من الأفضل إزالتها للحفاظ على عمر البطارية، على الرغم من أنه من المفيد استكشاف ما إذا كان استخدام الأداة أقل استهلاكًا للبطارية من فتح التطبيق.

قم بإيقاف تشغيل البريد الصوتي المباشر

البريد الصوتي المباشر عبارة عن ميزة تتيح لك الحصول على قراءة في الوقت الفعلي لرسالة البريد الصوتي التي يتركها شخص ما حتى تتمكن من الرد على الهاتف إذا كان هناك شيء مهم، نظرًا لأن البريد الصوتي المباشر يظهر مباشرةً على شاشة القفل، فهو لا يقدم أي خدمة لبطاريتك.

قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop التقريبية

عندما تحمل جهازي iPhone يعملان بنظام ‌iOS 17‌ معًا، أو ‌iPhone‌ يعمل بنظام ‌iOS 17‌ وApple Watch

تعمل

بنظام watchOS 10.1، يبدأ ‌iPhone‌ بروتوكول AirDrop

أو نقل جهات الاتصال على أساس القرب، إذا كنت تقوم بتشغيل هذا باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لذلك إذا كان لديك ‌iPhone‌ بالقرب من ‌iPhone‌ آخر واستمرت واجهة AirDrop في الظهور، فقد ترغب في إيقاف تشغيله.

استفد من الخرائط غير المتصلة بالإنترنت

في ‌iOS 17‌، يمكنك تنزيل خرائط Apple للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، إنه مفيد عندما لا يكون لديك اتصال خلوي، ولكنه جيد أيضًا للاستخدام حتى لو كان لديك اتصال، إذا كنت مسافرًا في منطقة بها اتصال متقطع إلى حد ما، فإن تنزيل خريطة لتلك المنطقة ثم إيقاف تشغيل شبكة الهاتف الخلوي سيحافظ على عمر البطارية دون التأثير على قدرتك على التنقل.