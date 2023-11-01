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ميزات جديدة فى أندرويد 14 لا تعرف عنها من قبل

11/1/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Youm7) يستمتع أصحاب هواتف Google Pixel بأحدث إصدار من Android 14 منذ بضعة أيام، ويستكشفون شاشة القفل الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث يمكن لمالكي هواتف جوجل أيضا مسح رموز QR بشكل أسرع.



وسيتم طرح التحديث "هذا العام" على هواتف أندرويد الأخرى، كما وعدت جوجل، وفيما يلي أبرز ميزات Android 14 الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:



خيارات شاشة القفل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك القيام بالمزيد باستخدام شاشة القفل في Android 15، بما في ذلك تخصيص الخطوط والأدوات والألوان.

هناك أيضًا بعض الخيارات الهائلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إذا كان الطقس يتجه نحو الأسوأ، فستصبح أداة الطقس على شاشة القفل أكثر وضوحًا.

كما لتغيير خيارات شاشة القفل (بمجرد تثبيت Android 14)، انتقل إلى ورق الحائط والنمط > شاشة القفل.

أو يمكنك الوصول إليها عن طريق الضغط مع الاستمرار على شاشة القفل، ثم اختيار "تخصيص شاشة القفل".



مسح رموز QR بشكل أسرع

يعد الوصول إلى رموز QR في المطعم عملية بطيئة في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل Android، لكن
يمكنك الآن إضافة اختصار إلى شاشة القفل الخاصة بك للوصول إليها مباشرة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الوظائف الأخرى لشاشة القفل مثل الكاميرا والمصباح المباشر.

يمكن لتغيير ذلك، انتقل إلى الخلفية والنمط > شاشة القفل > الاختصارات، حيث يمكنك ضبط التطبيقات المتوفرة على شاشة القفل يدويًا من قائمة تشمل Torch وكاميرا الفيديو وWallet وDo Not Disturb.



إنشاء خلفية ذكاء اصطناعى

تتيح لك هذه الميزة استخدام نماذج تحويل النص إلى صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات، إما من خلال اقتراحات محددة مسبقًا أو تصميمها بحرية من خلال أوامر نصية، وتقتصر الميزة حاليًا على Pixel 8 وPixel 8 Pro ولكنها ستصل إلى الهواتف الأخرى لاحقًا.

اضغط فوق "الخلفية والنمط" > "المزيد من الخلفيات" > "خلفية AI"، واختر سمة لإنشاء ورق الحائط الخاص بك الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اضغط على "إلهامي" للحصول على خلفية عشوائية للموجه الذي اخترته.
















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