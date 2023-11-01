ميزات جديدة فى أندرويد 14 لا تعرف عنها من قبل

(MENAFN
- Youm7) يستمتع أصحاب هواتف Google Pixel بأحدث إصدار من Android 14 منذ بضعة أيام، ويستكشفون شاشة القفل الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث يمكن لمالكي هواتف جوجل أيضا مسح رموز QR بشكل أسرع.
وسيتم طرح التحديث "هذا العام" على هواتف أندرويد الأخرى، كما وعدت جوجل، وفيما يلي أبرز ميزات Android 14 الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية:
خيارات شاشة القفل المدعومة بالذكاء الاصطناعي
يمكنك القيام بالمزيد باستخدام شاشة القفل في Android 15، بما في ذلك تخصيص الخطوط والأدوات والألوان.
هناك أيضًا بعض الخيارات الهائلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إذا كان الطقس يتجه نحو الأسوأ، فستصبح أداة الطقس على شاشة القفل أكثر وضوحًا.
كما لتغيير خيارات شاشة القفل (بمجرد تثبيت Android 14)، انتقل إلى ورق الحائط والنمط > شاشة القفل.
أو يمكنك الوصول إليها عن طريق الضغط مع الاستمرار على شاشة القفل، ثم اختيار "تخصيص شاشة القفل".
مسح رموز QR بشكل أسرع
يعد الوصول إلى رموز QR في المطعم عملية بطيئة في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل Android، لكن
يمكنك الآن إضافة اختصار إلى شاشة القفل الخاصة بك للوصول إليها مباشرة.
يمكنك أيضًا الوصول إلى الوظائف الأخرى لشاشة القفل مثل الكاميرا والمصباح المباشر.
يمكن لتغيير ذلك، انتقل إلى الخلفية والنمط > شاشة القفل > الاختصارات، حيث يمكنك ضبط التطبيقات المتوفرة على شاشة القفل يدويًا من قائمة تشمل Torch وكاميرا الفيديو وWallet وDo Not Disturb.
إنشاء خلفية ذكاء اصطناعى
تتيح لك هذه الميزة استخدام نماذج تحويل النص إلى صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات، إما من خلال اقتراحات محددة مسبقًا أو تصميمها بحرية من خلال أوامر نصية، وتقتصر الميزة حاليًا على Pixel 8 وPixel 8 Pro ولكنها ستصل إلى الهواتف الأخرى لاحقًا.
اضغط فوق "الخلفية والنمط" > "المزيد من الخلفيات" > "خلفية AI"، واختر سمة لإنشاء ورق الحائط الخاص بك الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
اضغط على "إلهامي" للحصول على خلفية عشوائية للموجه الذي اخترته.
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