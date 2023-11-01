((الإبداع)) تحصد جائزة أفضل بنك عربي في مجال التمويل متناهي الصغر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصلت شركة الإبداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر على جائزة «أفضل بنك عربي في مجال التمويل متناهي الصغر» من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك تقديرا لإنجازات الشركة في تطوير وتعزيز الخدمات المالية المتناهية الصغر، وتقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة للأفراد والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
ونيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور خالد الغزاوي، تسلم الجائزة مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية يوسف قمبر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2023 الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في مدينة إسطنبول. ويستند الاتحاد في اختياره للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين.
وحصدت شركة «الإبداع» هذه الجائزة بناء على تحقيقها مؤشرات متقدمة على معايير تعميم الشمول المالي، والالتزام بتقديم أدوات مالية مبتكرة ومرنة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقدرة على تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والمنتجات والفروع، ومواكبة التحول الرقمي في مجال التمويل المتناهي الصغر.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لـ«الإبداع»: «نحن فخورون بأن نجاحنا المستمر توّج بتكريم وتقدير إضافي على المستوى الإقليمي بعد تكريم الشركة قبل عدة سنوات بجائزة أفضل تمكين للمرأة على مستوى العالم العربي، بما يعكس التزامنا بتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر في البحرين ويرسخ ريادتنا في مجال تطوير صناعة التمويل الأصغر، ويسلط الضوء على جهودنا المتواصلة التي نهدف من خلالها إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة وميسرة للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين».
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