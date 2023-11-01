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((الإبداع)) تحصد جائزة أفضل بنك عربي في مجال التمويل متناهي الصغر

11/1/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصلت‭ ‬شركة‭ ‬الإبداع‭ - ‬البحرين‭ ‬للتمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمصرفيين‭ ‬العرب،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬لإنجازات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومرنة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونيابة‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الغزاوي،‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬يوسف‭ ‬قمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز‭ ‬المصرفي‭ ‬العربي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمصرفيين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭. ‬ويستند‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬اختياره‭ ‬للفائزين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬المتخصصين‭.‬

وحصدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬الإبداع‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬مؤشرات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬تعميم‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتقديم‭ ‬أدوات‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومرنة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬والفروع،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬المتناهي‭ ‬الصغر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الغزاوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«الإبداع‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬نجاحنا‭ ‬المستمر‭ ‬توّج‭ ‬بتكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬بعد‭ ‬تكريم‭ ‬الشركة‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تمكين‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويرسخ‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬التمويل‭ ‬الأصغر،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهودنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وميسرة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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